Il padre non vede Antonella Fiordelisi da oltre un mese, al Gf Vip: “Sei ingrassata, sii più attiva” È singolare il messaggio che Stefano, padre di Antonella Fiordelisi, jha deciso di lasciare alla figlia durante il loro incontro al Grande Fratello Vip: “Sei ingrassata, mangi troppi dolci. Segui Pamela che è molto attiva”.

A cura di Stefania Rocco

Stefano, padre di Antonella Fiordelisi, non vede la figlia da circa due mesi ma una volta entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per farle una sorpresa, ha deciso di lasciarla con un messaggio singolare: fare maggiore attenzione alla forma fisica. Antonella, ex schermitrice e influencer, è una tra le donne più belle della Casa. Difficile muovere una critica alla sua forma fisica perfetta. Eppure, secondo il padre sarebbe ingrassata tanto da spingerlo a consigliare maggiore cautela nonostante la diretta tv e il fatto che non la vedesse da tempo.

Che cosa ha detto il padre di Antonella Fiordelisi: “Tua madre e io siamo Donnalisi”

Di fronte alla figlia freezata, Stefano ha approfittato del tempo a sua disposizione per comunicarle quanto gli interessava dirle. “Come stai, amore? Sei bellissima, Antonella. Ti guardo con mamma tutti i pomeriggi, non perdo un secondo. Stai facendo un percorso bellissimo. Alti e bassi, qualche basso potevi evitarlo ma è sempre la paura che ti frega. Devi imparare a fidarti un po’ più degli uomini. Io e mamma siamo Donnalisi (il nome nato dalla crasi tra i cognomi Donnamaria e Fiordelisi, ndr), quindi credici in questa storia. Forse hai toppato in qualche occasione sempre per questa maledetta paura che hai. Vai avanti, crediti, impara a fidarti perché Edoardo è una persona di spessore. Credici, non sono tutti uguali gli uomini. Devi farti di mamma e papà. A volte sei testarda. Hai fatto qualcosa con Edoardo che mi ha fatto un po’ arrabbiare. Avevi timore di avvicinarti troppo ma ci credo in Edoardo. Anzi, vorrei anche vederlo”.

I consigli sulla forma fisica del padre di Antonella Fiordelisi

Quindi, Stefano ha analizzato la forma fisica della figlia: “Sei un po’ ingrassata, eh? Stai mangiando molto. Prendi meno caffè, stai mangiando qualche dolcirò in più, segui Pamela che è molto attiva sul tapis roulant. Cerca di essere meno pigra perché sei una sportiva, ti allenavi tutto il giorno. Ti ricordi quante ore nel traffico di Napoli mentre studiavi in macchina? Non abbatterti, siamo fieri di te. Sei bellissima”. A fargli notare la gaffe (“Fai gli squat, dice mamma”, aveva aggiunto nel frattempo Stefano) è stato Alfonso Signorini: “Comunque Antonella, se sei ingrassata non lo so ma stai da Dio”.