Gf Vip, Antonino Spinalbese e il padre morto suicida: “Non ho fatto in tempo a far pace con lui” Antonino Spinalbese ha raccontato in diretta al GF Vip la storia del padre morto suicida: “Avevo 17 anni e avevamo litigato. Non ho fatto in tempo a riappacificarmi con lui”.

A cura di Stefania Rocco

Dietro la maschera di apparente compostezza di Antonino Spinalbese si nasconde un dolore mai superato: quello per la morte del padre. L’ex compagno di Belén Rodriguez ha cominciato a parlare del papà scomparso solo di recente. Lo ha fatto nella Casa, aprendosi con i compagni. Nel corso della puntata del Gf Vip del 31 ottobre, Antonino si è finalmente raccontato di fronte al conduttore Alfonso Signorini:

La separazione mi ha distrutto. Avevo 8 o 9 anni e vedevo piangere mia madre, la vedevo soffrire. Ci siamo trasferiti a La Spezia e mio padre si ritrova ad avere i figli lontano da casa. Durante i preparativi per il mio 18esimo compleanno, abbiamo avuto una discussione. Non sono più riuscito a recuperarla quella discussione perché lui se ne è andato. Il 15 gennaio mia madre mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Dormivo, ero rilassato ed era una mattina come le altre. Mia madre ha avuto questo sfogo quasi come se cercasse aiuto. Mio padre si è tolto la vita. Era andato in depressione e nessuno se ne era accorto. La depressione a volte non ha voce. Questa cos ami fa male. Mi sono accorto che non stava bene. Quel dolore non potrà mai passare. Avrei voluto vederlo. Ho l’immagine dei capelli, del profumo che aveva. Queste cose hi sempre cercato di dimenticarle.

La lettera della madre di Antonino Spinalbese

In studio, Antonino ha ammesso di avere sofferto anche per la madre e le sorelle: “Ho sofferto tantissimo per mia sorella più piccola. Lei non ha ricordi di mio padre e non sa cosa vuol dire avere un padre. Trovare una soluzione per riempire quel vuoto è un’angoscia che ti rimane nel tempo. Mia madre ha avuto coraggio. Si è ritrovata senza l’amore della sua vita, perché lei era innamorata anche quando si sono lasciati. Mia madre non è più stata quella di prima”. Poi, con la voce rotta, ha aggiunto: “Mi preoccupa che mia madre possa continuare a soffrire, non se lo merita”. A sorpresa, Antonino ha ricevuto una lettera della madre che lo ha commosso:

Ciao Anto, se potessi donare qualcosa nella vita, ti donerei la possibilità di vederti attraverso i miei occhi. Solo così potrai realizzare quanto sei speciale per me. La vita per noi non è stata del tutto facile, ma ci ha resi più forti e più uniti. Tu e le tue sorelle mi avete dato la forza di andare avanti e oggi sono felice delle soddisfazioni che mi avete dato. Sei cresciuto troppo in fretta e non sei riuscito a vivere la vita con leggerezza. Fati fatica ad esprimerti e quando lo fai sembra che sei arrabbiato con il mondo. È per questo motivo che eviti le discussioni, ma questa tua dinamica interna la conosciamo solo noi. Quindi ricorda le parole che ti ho sempre detto: nessuno è perfetto, ognuno di noi ha qualcosa in più qualcosa in meno, ed è per questo che devi cercare di tirare fuori la parte di te che stai tenendo nascosta, solo così potrai dire di avere vissuto questa esperienza a pieno. Sei un uomo con la U maiuscola, io e le tue sorelle lo sappiamo. Oggi che ti vedo realizzato, posso dirti che anche tuo padre sarebbe stato orgoglioso di te.

“Luna Mari cammina”, e Antonino Spinalbese piange

Antonino si è sciolto in lacrime, infine, quando nella sua lettera, la madre ha parlato della piccola Luna Mari, la figlia avuta da Belén: “La tua topolina ad oggi cammina benissimo, i capelli sono sempre più biondi e lunghi. La vedo ogni settimana e stai tranquillo che non si è dimenticata di te, anzi. Ti mandiamo un grosso abbraccio e qui manchi a tutti, ma paradossalmente riusciamo a vederti di più adesso”.