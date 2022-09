Antonino Spinalbese parla della figlia Luna Marì: “Non posso gestire un altro amore, c’è solo lei” Antonino Spinalbese parla del suo amore per la figlia Luna Marì, un sentimento così totalizzante da non permettergli di pensare ad un nuovo amore nella sua vita.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonino Spinalbese è uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, che pian piano nel suo percorso sta imparando a farsi conoscere e mostrare anche le parti più nascoste di sé. Alfonso Signorini nella puntata di lunedì 26 settembre ha voluto dedicare uno spazio particolare al racconto dei primi momenti in cui ha visto sua figlia Luna Marì.

Antonino Spinalbese e la figlia Luna Marì, foto Chi

L'amore per sua figlia Luna Marì

"Prima sensazione era lo shock più totale, perché la mia vita è cambiata tante volte, ho la visuale ricordo proprio di quel momento, stupendo" è così che Antonino Spinalbese parla del momento in cui è diventato padre e assistendo al parto ha visto per la prima volta sua figlia. Eppure, la contezza che la sua vita stesse prendendo una nuova piega, si è materializzata dopo qualche tempo:

Ero spaventato perché aveva avuto dei problemini di respirazione, l’ho capito più in là di essere diventato padre, la guardavo più volte perché non ci credevo. Quando l’ho portato a casa sono stato 6-7 ore sul divano, con la copertina azzurra, lei era stupenda, parlandone penso anche di sminuire la cosa.

Il rapporto con sua figlia è totalizzante, è il suo primo pensiero e il suo obiettivo è quello di garantire alla sua bambina tutto ciò di cui ha bisogno, proteggendola e dedicandole tutto il tempo possibile, per ribadire questo suo impegno Spinalbese porta sempre le fede al dito: "Perché non tutti mi conoscono al di fuori, quando non sono con mia figlia, voglio far presente che sono già sposato e non sono in cerca di niente. Credo di non poter gestire un altro amore perché sono invaghito di mia figlia, non riesco a trovare il tempo". A questo proposito Antonino ricorda anche uno degli ultimi momenti trascorsi insieme, quando Luan Marì ha parlato per la prima volta: "Papà l’ha detto poco tempo fa, ho scoperto la voce di mia figlia è immaginabile come situazione".

Il rapporto con Belen Rodriguez

Tra le confidenze fatte ai suoi compagni d'avventura, ci sono anche i motivi che hanno portato alla fine della storia con Belen Rodriguez. Con la showgirl argentina, con cui ha convissuto quasi due anni, il rapporto è maturato nel tempo, nonostante la loro rottura non sia stata semplice. Spinalbese, però, dichiara: