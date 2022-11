Charlie Gnocchi rivede la figlia Carolina: “Chi ti ha truccato? Sembri Ginevra Lamborghini” Carolina Ghiozzi, 28 anni, è la primogenita di Charlie Gnocchi. Entra nella casa per dare la giusta dose di energia al padre, dopo giorni di accuse da parte dei compagni che sostengono sia un doppiogiochista. “Ti stai mostrando per come sei, attivo dalle 6 del mattino e sempre in mutande”.

A cura di Giulia Turco

Alfonso Signorini dedica un momento cuore a Charlie Gnocchi, che rivede la figlia Carolina per la prima volta da quando è nella Casa. La giusta dose di energia per ripartire in quarta, dopo giorni in cui il concorrente si è trovato ai ferri corti con diversi coinquilini. L'accusa è di essere "doppiogiochista", ma lui la rispedisce subito ai mittenti.

Perché Charlie Gnocchi disegna caffettiere ogni mattina

Chiamato in mistery room dal conduttore, Charlie Gnocchi spiega al pubblico la sua passione per le caffettiere. Ogni mattina quando si sveglia nella Casa dipinge una caffettiera grande, una piccola e una tazzina, lo stesso soggetto in diverse versioni in base al suo umore. "Rappresenta una mamma, con una figlia", spiega. "Non mi prendete per pazzo. Ne ho disegnate 20.000 e mi piace regalarle. Penso a mia nonna, o a mia mamma che quando studiavo o andava lavoro mi davano l’energia per affrontare la giornata".

Chi è Carolina la figlia di Charlie Gnocchi

La sua ricarica più bella però è la figlia Carolina, che è a due passi da lui per una sorpresa. Carolina Ghiozzi è la prima dei tre figli del conduttore e speaker radiofonico, nata prima di Antonio e Maria. Ha 28 anni e studia a Ginevra, dove si è laureata in Relazioni Internazionali. Ecco il suo messaggio, ironico e pieno di affetto:

Vengo qui incaricata dalla famiglia per portarti il nostro affetto in questi giorni particolari per te. Dato che tu dai sempre la carica a tutti a casa, io sono qui per dare la carica a te. Sei vulcanico e la gente apprezza la tua generosità nel non risparmiarti mai. Ti stai mostrando per come sei a casa, sveglio e attivo dalle 6 del mattino e sempre in mutande.

Il conduttore scherza: "Ma chi ti ha truccata stasera? Non sembri neanche tu, sembri Ginevra Lamborghini". Lei lo prende come complimento e replica scherzosa: "Sì, ma Antonino non lo voglio, che se lo tengano loro".