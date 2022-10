Carolina Marconi accusata di essere irascibile, Cristina Quaranta: “Fa una terapia, sono gli ormoni” La concorrente finisce per dover affrontare avversità su più fronti, fino a quando sbotta e se la prende con il conduttore: “Alfonso, sono qua per parlare di uno scopo, perché una donna dopo il tumore deve tornare a vivere. Me l’avevi promesso”.

Carolina Marconi finisce nel mirino delle accuse, in particolare delle donne. Dopo una lite accesa e mai risolta con Pamela Prati, in puntata la showgirl finisce per scontrarsi in maniera compatta contro lo schieramento al femminile della Casa, da Sofia Giaele a Patrizia Rossetti. Si aggiunge a loro Signorini, accusato da Carolina di manipolare le dinamiche per lanciarla in pasto alle Vip.

Carolina Marconi litiga con Signorini e minaccia di andarsene

Il blocco Marconi non inizia nel migliore dei modi. Signorini introduce il tema: "Mi aspettavo una Carolina più dolce e invece devo dire che è parecchio peperina", dice in studio chiedendo un parere a Cristina Quaranta. "Fa una terapia, sono gli ormoni. Fa up and down", replica l'eliminata con riferimento alla battaglia di Carolina contro il tumore al seno.

La concorrente finisce per dover affrontare avversità su più fronti, fino a quando sbotta e se la prende con il conduttore: "Alfonso, tu dici di volermi bene vero? Mi hai invitata qui nella Casa per un motivo importante. Sono qua per parlare di uno scopo, perché una donna dopo il tumore deve tornare a vivere. Me l'avevi promesso", lamenta. "Questo è verissimo e il tema lo abbiamo trattato. Ma sei anche una concorrente in relazione con gli altri inquilini". Secondo Carolina i video mostrati in puntata sarebbero riferiti a parecchie settimane prima. Poi si lascia scappare un "Sei bipolare" a Giaele e il conduttore la mette subito in guardia.

La lite tra Carolina Marconi e Pamela Prati

Le due donne si sono pizzicate per tutta la settimana. Dopo l'ennesimo attacco da parte di Pamela Prati a Carolina Marconi, a seguito della nomination di quest'ultima, la showgirl argentina aveva puntato il dito anche su quanto l'ex diva del Bagaglino racconta di sé e della sua carriera: "Le canzoni Que Te La Pongo e Menealo? Se ne vanta, ma non le ha scritte lei, è plagio”. In puntata il tema è quello di una frangetta contesa e dei gioielli che Carolina accusa Pamela di aver tenuto per sé. "Nel mondo succedono guerre e cose gravi e tu sei qui a fare casino per una frangetta".