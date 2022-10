Carolina Marconi contro Pamela Prati: “Si vanta di cose che non ha fatto, la smaschero io” Tra Carolina Marconi e Pamela Prati non tira una bell’aria, le due continuano a battibeccare e la gieffina sfogandosi ha dichiarato di voler smascherare l’ex diva del Bagaglino.

A cura di Ilaria Costabile

Tra Pamela Prati e Carolina Marconi sono settimane particolarmente intense, dove le due gieffine sono letteralmente ai ferri corti e non esitano a farlo vedere anche agli altri inquilini della Casa. Se la prima continua a comportarsi da diva, sbandierando le sue qualità, la seconda non ha alcuna intenzione di supportare questa narrazione e, quindi, parlando con Nikita ha dichiarato che prima o poi la metterà in condizione di dire la verità anche sul proprio lavoro.

L'accusa di Carolina Marconi a Pamela Prati

Dopo l'ennesimo attacco da parte di Pamela Prati a Carolina Marconi, a seguito della nomination di quest'ultima, la showgirl argentina decide di rivendicare le sue ragioni, puntando il dito anche su quanto l'ex diva del Bagaglino racconta di sé e della sua carriera:

La smaschero perché io sulle sue canzoni so la verità. Ma guarda che ha mentito anche su quello. Lei ha fatto Que Te La Pongo e l’altra è Menealo. La prima è di una cantante e la seconda di un gruppo famoso in Sud America. Ma cos’ha fatto lei? Non le ha scritte lei! Queste ti assicuro che non le ha scritte. Le altre, quali sono le altre che ha scritto? Forse ha scritto le altre, ma queste due no. Ti sottoscrivo che non sono sue. Ti giuro che non sono fatte da lei. Lei si vanta, si vantava ‘sì Menealo l’ho fatta io è bella’ e cantava. Io le ho detto ‘ma cos’hai fatto tu? Non l’hai fatta tu’. Ma dovrebbe dire la verità, che l’ha rifatta e l’ha riproposta, ma che non è sua, non l’ha scritta lei.

Il battibecco dopo la puntata

Il risentimento reciproco era già maturato durante la puntata, quando Carolina aveva fatto il nome della Prati durante le nomination e quest'ultima non aveva gradito il gesto e, nonostante la Marconi avesse spiegato le motivazioni dicendole che erano almeno due giorni che non si parlavano, le si era avvicinata dicendole: "E che significa, nemmeno a Patrizia ho parlato, ma non per questo mi devi nominare, capisci?". La gieffina, quindi, ha ribadito: "Ma tu adesso di punto in bianco mi parli perché non ti ha nominato il pubblico, sei contenta" e la Prati: "Se sei onesta, io ti ho parlato prima, ti ho detto che freddo"