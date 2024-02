Grande Fratello, Stefano Miele eliminato nella puntata del 21 febbraio: 4 concorrenti in nomination Nella puntata del Grande Fratello di mercoledì 21 febbraio, Stefano Miele è stato eliminato. In nomination sono finiti Beatrice, Grecia, Massimiliano e Rosy: il più votato tra loro nella prossima puntata volerà in finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa mercoledì 21 febbraio il responso del televoto ha visto un'eliminazione. Tra Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Sergio D'Ottavi e Stefano Miele, ad abbandonare la casa è stato Stefano Miele. Nel corso del nuovo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli ci sono stati diversi faccia a faccia, tra cui quello tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni e quello di Simona Tagli con i gieffini Rosy Chin e Alessio Falsone.

Chi è stato eliminato nella puntata del 21 febbraio 2024, le percentuali

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa mercoledì 21 febbraio, scontro al televoto tra Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Sergio D'Ottavi e Stefano Miele. Quest'ultimo è stato eliminato. Ecco le percentuali (Gli spettatori hanno risposto alla domanda: chi vuoi salvare?):

Beatrice Luzzi 27%;

Marco Maddaloni 24%;

Federico Massaro 20%;

Sergio D'Ottavi 16%;

Stefano Miele 13%.

Chi sono i concorrenti in nomination

Le nomination della puntata del 21 febbraio hanno visto solo i ‘veterani' nominabili: il televoto avrà il fine di decretare il primo candidato alla finale. Massimiliano ha nominato Garibaldi. Greta, invece, ha fatto il nome di Rosy. Paolo e Giuseppe hanno nominato Massimiliano, Alessio invece Giuseppe. Rosy ha nominato Anita, Simona e Marco hanno fatto il nome di Rosy. Grecia ha nominato Massimiliano, Beatrice ha nominato Anita, mentre Perla ha fatto il nome di Massimiliano. Federico ha citato Rosy, Sergio invece Anita. Letizia ha nominato Massimiliano, Anita invece ha fatto il nome di Rosy. Beatrice e Grecia, rimaste per ultime nella ‘catena', sono andate ‘d'ufficio' al televoto. Uno tra Beatrice, Grecia, Massimiliano e Rosy volerà, quindi, in finale nella prossima puntata in programma per lunedì 26 febbraio.

Cosa è successo al GF: le news della puntata del 21 febbraio 2024

Durante la puntata del Grande Fratello trasmessa mercoledì 21 febbraio, oltre ad avere assistito a un'eliminazione, Alfonso Signorini ha lasciato spazio anche alla crisi di Federico Massaro. Il concorrente è rimasto molto deluso dal fatto che i suoi compagni di avventura lo abbiano nominato e ritiene che non sia stata apprezzata la sua bontà d'animo. Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni hanno avuto un confronto. Anche Simona Tagli ha avuto modo di chiarire con Rosy Chin e Alessio Falsone. Greta Rossetti ha ricevuto una sorpresa da parte dei nonni. Stefano Miele, prima di essere eliminato, ha ricevuto una lettera dal suo fidanzato Nicolò.