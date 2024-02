Stefano Miele e la dolce lettera del fidanzato Nicolò: “Amore mio, sei la cosa più preziosa che ho” Stefano Miele ha ricevuto una lettera da parte del fidanzato Nicolò. Il concorrente del Grande Fratello è apparso emozionato e commosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Stefano Miele ha ricevuto una lettera dal fidanzato Nicolò, durante la puntata del Grande Fratello trasmessa mercoledì 21 febbraio. Alfonso Signorini ha introdotto la sorpresa spiegando al concorrente: "C'è una persona che è molto importante per te, che è molto riservata, lo sai benissimo che non avrebbe mai partecipato a questo programma però a modo suo ti è vicino e quando l'ho saputo sono stato felice". Quindi ha permesso a Stefano Miele di ascoltare il contenuto della lettera del suo fidanzato.

La lettera del fidanzato di Stefano Miele

Il testo integrale della lettera che Nicolò ha scritto al suo fidanzato Stefano Miele: "Amore mio, ammetto che per me oggi non è facile scriverti queste parole. L'emozione è tanta. Sono orgoglioso di te. Hai dimostrato di essere la persona che sei, leale, generoso e a volte attaccabrighe". E ha continuato:

Mi ha molto emozionato sentirti raccontare la nostra storia, una storia d'amore nata quasi per caso, da un "Che bella Milano, ti va un drink domani?". Tu hai saputo conquistarmi con la tua infinita pazienza e dolcezza, dandomi quel senso di protezione e stabilità che per tanto tempo era mancato. Il nostro è stato un lento capirsi e innamorarsi a poco a poco. Credo che il rispetto sia sempre stato il motore del nostro amore e per questo ancora una volta ti prometto che ti rispetterò giorno per giorno. Mi manca averti vicino, mi manca il nostro amore. Sei una delle cose più preziose e belle che ho. Ti aspetto a casa, incondizionatamente tuo. N.

Stefano Miele commosso racconta la storia d'amore con il fidanzato

Stefano Miele è apparso felice della sorpresa e ha commentato commosso: "Grazie Nicolò, ti amo tantissimo, mi manchi tantissimo e non vedo l'ora di riabbracciarti. Grazie Alfonso. Sono davvero emozionato, è una cosa bellissima condividere un amore molto grande. Spero davvero che sia l'unico, il più lungo". Poi, ha raccontato come è nata la loro storia d'amore dal primo incontro a quando hanno deciso di non lasciarsi più:

Quel giorno ero in ritardo perché ero molto stanco. E poi di solito sono ansioso di arrivare in anticipo. Lui mi ha aspettato per venti minuti però ne è valsa la pena. Spero per lui. Ho pensato: "Che figo dal vivo questo ragazzo", l'ho voluto incontrare perché mi sembrava intelligente, sentivo che avremmo potuto condividere di più dell'aspetto fisico. Non ci siamo innamorati subito, è stata una conoscenza di un paio di mesi, leggera. A farci avvicinare è stata la naturalezza, non ci siamo mai dovuti spiegare le cose. Mi sono sentito dire da lui: "Guarda che se sparisci di nuovo, non mi rispondi, non mi vedi più" e io sono cambiato completamente. Inizialmente scappavo forse perché sapevo che sarebbe stato l'uomo giusto per me e volevo godermi ancora un po' di libertà, ma quando ha detto quella cosa mi sono spaventato tantissimo. Ho messo a posto tutto quello che c'era da mettere a posto e gli ho dedicato tutta la mia vita, gli ho dato il mio cuore. Viviamo insieme da ormai sei, otto mesi e il 3 marzo sarà il nostro primo anniversario.