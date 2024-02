Greta Rossetti riabbraccia i nonni al Grande Fratello: “Sono crollati dopo la morte della figlia 28enne” Al Grande Fratello, una dolcissima sorpresa per Greta Rossetti che ha incontrato nonno Giovanni e nonna Ria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa mercoledì 21 febbraio, Greta Rossetti ha ricevuto una sorpresa dai nonni. Prima, però, Alfonso Signorini ha pensato di fare uno scherzo ad alcune concorrenti. Ha chiamato in disparte Letizia Petris e Anita Olivieri e ha detto loro che un uomo di una certa età, grande fan del reality, aveva espresso il desiderio di ballare con loro. Così, è entrato nonno Giovanni. Il conduttore non ha svelato loro la vera identità di quel simpatico ballerino, però ha detto: "Ha ancora voglia di ballare, Greta vai tu e trattamelo bene".

Grande Fratello, la sorpresa a Greta Rossetti

Quando è partita la musica, Greta Rossetti ha visto venirle incontro nonno Giovanni. La concorrente lo ha abbracciato commossa, poi ha ballato con lui. Poco dopo è stata raggiunta anche da nonna Ria. Greta è scoppiata a piangere felice: "Non potevate farmi un regalo più grande". Il conduttore ha mandato in onda un filmato che mostrava le parole dolcissime che la concorrente ha riservato ai suoi nonni, durante le giornate nella casa: "Nonno è un matto, nonna mi tira su il morale. Se loro sono felici, io sono felice".

La storia di nonno Giovanni e il dramma della morte della figlia di 28 anni

Nel video trasmesso al Grande Fratello, Greta ha raccontato anche il fatto drammatico che ha sconvolto la vita dei suoi nonni: "Mio nonno era un costruttore e ha lasciato perdere tutto perché non ha sopportato la perdita di sua figlia che aveva 28 anni. È morta in un incidente stradale. Da lì è stato il degrado della famiglia, perché mio nonno era il perno principale. Crolla lui, crolla tutto". E ha continuato:

Non ha mai fatto vedere la sua sofferenza. Mia nonna si prende cura di lui, anche lei si è lasciata andare dopo la morte di mia zia. La nonna sa ogni cosa di me. Mi manca da morire, vorrei raccontarle un sacco di cose. Mio nonno era la nostra sicurezza, se i miei litigavano io e mio fratello chiamavamo il nonno. Mio nonno è l'esempio di uomo che vorrei al mio fianco.

Tornati in diretta, Greta Rossetti ha voluto dire delle cose a nonna Ria e nonno Giovanni: "Mi mancate da morire, tantissimo, vorrei ringraziarvi per quello che avete fatto per me e se dovessi rinascere vorrei solo voi come nonni perché siete la mia vita, non potrei mai vivere senza di voi. Mi siete mancati tanto". La nonna le ha fatto eco: "E noi viviamo per voi", poi le ha consigliato di tirare fuori il carattere anche quando ci sono discussioni in casa. Ma Greta Rossetti ha concluso: "Non ce la faccio, quando discutono mi viene l'ansia".