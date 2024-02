Beatrice Luzzi: “Marco Maddaloni tenta di distruggermi psicologicamente, vogliono spappolarmi” Nella puntata del Grande Fratello trasmessa mercoledì 21 febbraio, nuovo faccia a faccia tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Io spero che esca Marco Maddaloni, lui punta soltanto a distruggere me e a vincere": ha dichiarato in settimana Beatrice Luzzi. Nella puntata del Grande Fratello trasmessa mercoledì 21 febbraio, Alfonso Signorini ha dato la possibilità a Marco Maddaloni di avere un chiarimento non solo con Beatrice ma anche con altri concorrenti che non hanno avuto parole lusinghiere nei suoi confronti, come Simona Tagli che ha detto: "È un burattinaio, è lui che orchestra tutto. Fa fare il lavoro sporco agli altri e resta dietro le quinte".

Marco Maddaloni e lo scontro con Beatrice Luzzi

Marco Maddaloni ha respinto le accuse al mittente: "Io mi sento un signore. Burattinaio? Mi fa sorridere. Prima era Giuseppe Garibaldi, adesso sono io. Loro parlano di me, io di loro non parlo mai". E ha continuato: "Stanno lì come quegli animali che stanno negli angoli più bui a parlare degli altri. Con Beatrice una volta abbiamo avuto uno scontro ed è stato faccia a faccia". Alfonso Signorini ha chiesto il parere di Beatrice Luzzi, che ha dichiarato:

Sto ancora aspettando non dico delle scuse ma almeno un tentativo di chiarimento, sono stata attaccata ferocemente e non ho ricevuto neanche una spiegazione di tutte quelle cattiverie che mi ha lanciato addosso. Quell'attacco di Marco del tutto ingiustificato è dovuto a una sua volontà di distruggermi psicologicamente visto che in altro modo non ci sono ancora riusciti, se riescono a spappolarmi definitivamente…io ci sono rimasta profondamente male.

Simona Tagli ha ribadito il suo pensiero su Marco Maddaloni: "Penso ci sia una strategia. Un gruppo capitanato da Marco Maddaloni, lui è uno sportivo che fa strategia e la strategia è evidente. Tutti hanno il medesimo pensiero che esprimono con l'aggressività che abbiamo visto".

Marco Maddaloni spiega perché non chiede scusa a Beatrice Luzzi

Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi hanno avuto un acceso scontro nei giorni scorsi. La concorrente si è chiesta se si possa ancora definire "un buon esempio", una persona che "fa quella piazzata colma di cattiverie e bugie". Marco Maddaloni, allora, ha chiarito di non avere alcuna intenzione di scusarsi con l'attrice:

Io non mi scuso di nulla perché ho detto cose che pensavo, non ho detto parolacce. Ho tenuto un linguaggio consono. Se volete che annuisca sempre ditemelo. Per me il percorso di Vittorio è stato deviato, ho detto quello che pensavo.

Alfonso Signorini, notando che gli animi si iniziavano a scaldare, ha spiegato che non gli sembrava giusto tornare su discorsi ormai passati e già affrontati nelle precedenti puntate. Quindi ha aggiunto: "Da un uomo come te e da uno sportivo come te, ti dico che quella scena, vedere te sopra quegli scalini, Beatrice sola nell'angolino con tutti gli inquilini che applaudivano non è stata una bella scena". Maddaloni è rimasto fermo sulle sue convinzioni:

Se ho fatto una cosa del genere è perché c'è una dietrologia. Se chiedo scusa, Beatrice pensa che ha ragione, ma Beatrice non ha ragione. A me di vincere non interessa, ho fatto il mio percorso e voglio andare dalla mia famiglia. Posso andare via anche stasera.

Beatrice Luzzi ha concluso: "Il pubblico giudicherà".