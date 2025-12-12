Grande Fratello, slitta la finale e c’è il raddoppio lunedì: quando va in onda la puntata per sapere chi ha vinto

La finale del Grande Fratello 2025 è stata spostata. La puntata durante la quale sarà eletto il vincitore dell’edizione condotta da Simona ventura andrà in onda giovedì 18 dicembre. Lunedì 15 il reality trasmetterà una puntata classica del reality.

La finale del Grande Fratello 2025 è stata spostata. Fanpage.it ha appreso che il reality show condotto da Simona Ventura concluderà il suo percorso con la puntata di giovedì 18 dicembre. Lunedì 15 dicembre, invece, sarà trasmessa una puntata classica del reality, una sorta di semifinale bis che eleggerà il quinto e ultimo finalista di questa edizione tra Omer Elomari e Domenico D’Alterio. A confermare lo spostamento anche un post pubblicato da Floriana Secondi, opinionista di questa edizione, sul suoi account Instagram. Il reality show allunga di una puntata rispetto a quelle previste da calendario ma il numero dei finalisti rimane invariato: saranno cinque come inizialmente stabilito, senza alcun nuovo innesto.

I 4 finalisti del Grande Fratello

Ad aggiudicarsi di diritto la partecipazione alla finalissima sono stati, per il momento, quattro dei concorrenti dell'edizione in corso del GF. Si tratta di Giulia Soponariu (prima a essere eletta finalista attraverso il televoto), Jonas Pepe, Anita Mazzotta e Grazia Kendi. Ai quattro già decisi dal pubblico del reality show si aggiungerà il quinto e ultimo finalista, uno tra Omer e Domenico. Il televoto destinato a eleggere chi tra i due potrà continuare a concorrere per la vittoria si concluderà nel corso della diretta di lunedì 15 dicembre.

Anita Mazzotta superfavorita per la vittoria del GF

Secondo i bookmaker, ad avere maggiori possibilità di aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale sarebbe Anita Mazzotta, quotata a 1.75 sul sito ufficiale di Lottomatica. Il secondo superfavorito, ma a una certa distanza da Anita, è Jonas Pepe, quotato a 4.50. Terzo posto per Giulia Soponariu, che si ferma a quota 6, mentre la possibile vittoria di Grazia Kendi è quotata a 8, probabilità che la sposta al quarto posto. Quinto posto, quanto a probabilità in vista della vittoria finale, per Omer Elomari, quotato a 11 sul sito di Lottomatica. Ultimo posto per Domenico, che si ferma addirittura a 26.