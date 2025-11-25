Grande Fratello, Giulia Soponariu prima finalista: nessun eliminato, quattro concorrenti in nomination

Giulia Soponariu è stata eletta prima finalista di questa edizione del Grande Fratello. Nessun concorrente è stato eliminato, mentre 4 sono finiti in nomination: Grazia, Jonas, Mattia e Omer.

Giulia Soponariu è la prima finalista del Grande Fratello 2025, eletta nella puntata in onda lunedì 24 novembre. Nessun concorrente è stato eliminato, mentre 4 sono finiti in nomination: Grazia, Jonas, Mattia e Omer. Nel corso della diretta, in onda su Canale 5 e con la conduzione di Simona Ventura, spazio al passato della concorrente Rasha Younes, che è venuta a conoscenza di alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex a Fanpage.it.

Chi è il primo finalista del Grande Fratello

Giulia Soponariu è stata eletta prima finalista di questa edizione del Grande Fratello. La concorrente lo ha scoperto nella puntata del 24 novembre: convinta di essere al televoto per l'eliminazione contro Donatella, Francesca, Simone, Omer e Rasha, alla fine ha saputo non solo di essere salva, ma direttamente alla puntata finale.

Chi sono i concorrenti in nomination

Come di consueto, anche nella puntata del 24 novembre del Grande Fratello, è arrivato il momento delle nomination. Nessun concorrente è stato immune, tranne Giulia che ha conquistato il primo posto da finalista. A iniziare il giro è Anita che, in confessionale, ha fatto il nome di Mattia, mentre Francesca ha indicato Omer. Mattia ha scelto Donatella, Jonas ha indicato Grazia e Rasha ha nominato Domenico. Le nomination continuano poi con Simone che sceglie Grazia e Omer, senza sorprese, Jonas. Infine anche Benedetta fa il nome di Omer per il gesto di essersi abbassato i pantaloni davanti a tutti.

Cosa è successo nella puntata del 24 novembre

La puntata del 24 novembre del Grande Fratello si è aperta con un momento dedicato alla concorrente Rasha Younes. La ragazza è venuta a conoscenza delle recenti dichiarazioni che l'ex fidanzato Manuel Milano ha rilasciato a Fanpage.it. "Stava con me perché ero un trofeo, mi ha messo le mani addosso”, ha risposto alle accuse che sono state mosse nei suoi confronti.