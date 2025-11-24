Rasha risponde all’ex fidanzato al GF: “Stava con me perché ero un trofeo, mi ha messo le mani addosso”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’intervista che Manuel Milano, ex fidanzato di Rasha Younes, ha rilasciato a Fanpage.it diventa protagonista del primo blocco della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 24 maggio. Il reality condotto da Simona Ventura ha permesso alla concorrente di leggere parte delle dichiarazioni del suo ex compagno, alle quali Rasha ha tentato di rispondere. A portarle la stampa dell’intervista è stata la conduttrice stessa, entrata direttamente nella Casa con una busta rossa contenente una copia dell’articolo pubblicato da Fanpage.it. Rasha ha replicato velocemente, senza avere il tempo di soffermarsi sulle affermazioni più delicate del suo ex compagno.

Che cosa ha detto Rasha Younes sull’ex fidanzato Manuel Milano

“Io volevo prendere le distanze da questa persona per quello che è”, ha spiegato Rasha dopo aver compreso che l’autore delle dichiarazioni fosse proprio Manuel. Poi lo ha attaccato: “È la storia più tossica che abbia mai avuto, è una persona super tossica con uno stile di vita da cui ho sempre preso le distanze. Purtroppo ero molto giovane e mi sono innamorata”.

Rasha ha inoltre negato di aver tratto benefici economici da quel legame: “Manuel sa perfettamente chi sono. Quando voleva comprarmi con orologi e altro glieli ho sempre lanciati dietro. Purtroppo ha sempre cercato di tarparmi le ali, voleva avere il controllo su di me. La macchina me l’ha comprata perché ha cercato di togliermi l’indipendenza, di farmi lasciare il lavoro e poi mi ha aperto il ristorante. Il mio ingresso al GF è la cosa che odio di più al mondo. Mi ha messo anche le mani addosso una volta. È la stessa persona che mi ha detto che stava con me solo perché ero un trofeo e che mi amava tanto quanto mi odiava perché non poteva controllarmi. Sono felicissima di essermi ripresa la mia vita, con i suoi soldi non ci faccio nulla perché non ha mai potuto comprarmi. Mentre stavo con lui facevo 4 lavori. E gli ho aperto casa perché non aveva nemmeno più un euro sul conto. A Roma sanno chi è. Lui non vuole che io abbia questa rivincita. Non vedeva l’ora di avere un momento di celebrità. Questa persona mi ha fatto tanto male nella vita”.

Omer Elomani replica a Manuel Milano: “L’ho infastidito, io so perché Rasha non mi bacia”

A non apparire turbato dalle dichiarazioni di Manuel è stato Omer Elomani, che ha replicato sostenendo di non credere alla versione dell’uomo secondo la quale Rasha non lo bacerebbe perché non interessata: “Se non mi bacia non lo fa perché non le piaccio. So benissimo chi è Rasha, più di lui. Conosco la nostra cultura e conosco lei meglio di quanto la conosca lui”.