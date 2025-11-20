Manuel, ex fidanzato di Rasha del GF: “Un’arrivista, ho speso 20mila euro per lei negli ultimi mesi. Omer non le piace”

Le dichiarazioni rilasciate a Fanpage.it da Manuel Milano, ex compagno di Rasha Younes del Grande Fratello. Sarebbe proprio lui “l’ex fidanzato ricco” a proposito del quale numerose indiscrezioni sono emerse. E che oggi parla pubblicamente per la prima volta.

Sul capo di Rasha Younes, concorrente dell'edizione in corso del Grande Fratello, rischia di esplodere una bomba. A pochi giorni dalla reazione di stizza avuta di fronte a chi la accusava di essere una materialista, arrivano le dichiarazioni che l'ex fidanzato Manuel Milano ha affidato a Fanpage.it.

Fredda, arrivista, calcolatrice: è così che il compagno al quale è stata legata a intermittenza per 8 anni la descrive. Per poi smontare, tassello dopo tassello, il flirt in corso – ancora ancora mai consumato davvero – con Omer Elomeri, il compagno di gioco conosciuto nella Casa che, secondo il suo ex, Rasha starebbe solo prendendo in giro:

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Rasha è stata accusata di interessarsi solo a uomini benestanti. Sei tu “l’ex compagno ricco” a cui fanno riferimento le indiscrezioni?

L’unico uomo ricco che ha avuto sono stato io. Conosco Rasha da nove anni: ne aveva 23 quando l’ho incontrata. Siamo stati insieme, a intermittenza, per quasi otto anni.

Corrisponde al vero l’idea che, in un uomo, Rasha guardi principalmente allo status?

Quando l’ho conosciuta non era com’è oggi. Lavorava come commessa. Sono stato io ad abituarla a un certo stile di vita.

Alcuni, dentro e fuori dalla Casa, sostengono che lei non sia davvero interessata a Omer. A te sembra presa?

Omer non le interessa, la conosco bene e so che non le piace. È troppo accondiscendente, un “cagnolino”. A Rasha piacciono gli uomini che le tengono testa, quelli che vanno avanti per la loro strada e che lei deve inseguire. Dice di volere un amore pulito, ma la verità è che le piacciono le storie tossiche. Nella Casa sta giocando. Finge e prende in giro tutti: Omer, i coinquilini, il programma e gli spettatori. La vera Rasha è quella che emerge quando si arrabbia davvero: perde il controllo ed esce fuori per la strega che è. Se si mostrasse per com’è realmente, non arriverebbe al pubblico. Quando Francesca l’ha attaccata, ci ha visto lungo.

Quindi con Omer starebbe fingendo?

Quando sua madre è entrata in Casa per “benedire” il rapporto con Omer, Rasha voleva morire. Il fatto che la madre fosse musulmana e che lei dovesse evitare contatti fisici era l’unica scusa per non baciarlo. Prima di quel momento, se lui avesse provato a baciarla davvero, gli avrebbe dato uno schiaffo. Invece la visita della madre l’ha costretta a fare lo step successivo. E nonostante questo, non è ancora arrivato un bacio vero. Perché non le piace. Quando appoggia le labbra sulle sue, ha l’espressione di una che sta toccando una tazzina sporca.

Rasha Younes e Omer Elomari – per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Prima di entrare nella Casa, ti aveva detto che avrebbe partecipato al Grande Fratello?

No, non mi aveva detto nulla. Solo dopo ho scoperto che era il quarto anno che faceva provini per entrare ma a me non l’ha mai raccontato. Io ho 49 anni, lavoro nello spettacolo e nella musica da 25 anni e ogni volta che le chiedevo se quel mondo le piacesse, mi rispondeva che lo detestava. Adesso capisco perché: lo odiava perché non riusciva a farne parte.

Perché credi che te lo abbia tenuto nascosto?



Perché non voleva che si sapesse della nostra storia. Ha preferito non dirmi niente. Eppure sarei stato felice per lei, le avrei augurato il meglio. Invece ero l’unico a non sapere nulla.

Nella Casa, poi, ha parlato di me come di uno stronzo e di un violento. Tutto falso. Sì, l’ho tradita diverse volte, ma le ho dato anche tutto il resto. Ho fatto tutto quello che potevo per lei. E non sono mai stato violento, nemmeno verbalmente.

La vostra storia è durata otto anni, tra alti e bassi. Stavate insieme quando hai scoperto che era entrata nella Casa?

No. Eravamo tornati insieme a maggio 2025 perché diceva di non riuscire a vivere senza di me. Ma a settembre ci eravamo già lasciati.

Perché?

Perché non siamo compatibili, non abbiamo mai avuto una vera intesa. Lei ha un “super io”: dice “noi” per dire “io”, dice “voi” e intende sempre “io”. Quello che dice è legge. Pretende di dare consigli agli altri e, a 32 anni non ha un’attività, non ha costruito nulla e non ha nulla di suo.

Racconta solo bugie. Come quando ha detto di avere iniziato a lavorare a 14 anni. Non è vero. Sicuramente non ha avuto una vita agiata, ma quando ha incontrato me ha vinto al Superenalotto: le ho ristrutturato casa, comprato una macchina, aperto un’attività. E non parliamo dei regali, degli oggetti preziosi…

Si dice che tu abbia finanziato l’apertura di un ristorante di cui lei sarebbe stata proprietaria. È così?

Sì, le ho aperto un ristorante e lei lo ha fatto fallire.

In che modo?

Aveva scoperto un mio tradimento e ha deciso di andarsene, bruciando i 450 mila euro che avevo investito. Quando le ho chiesto cosa dovessi fare del ristorante, mi ha risposto di venderlo, che non gliene importava nulla. Rasha è così: cinica. Per questo ti dico che con i ragazzetti del Grande Fratello ci sta giocando a palla. Sono burattini nelle sue mani.

Che cosa ti fa pensare che nella Casa stia fingendo?

Tutto, a partire da ciò che dice. “Segui il cuore, non la testa”. Ma lei è tutta testa: il cuore è gelato. Ogni mossa è calcolata. Il bacio che ha dato a Omer quando è passato l’aereo? Lo aveva già programmato. Omer è succube, aspetta un bacio che lei non gli darà mai, a meno che non fosse l’unico modo per restare nel programma. Solo allora si sacrificherebbe, ma la vivrebbe come una sconfitta. E comunque dovrebbe poi “scaricarlo” una volta uscita. Non le piace fisicamente, non le piace come parla, sul linguaggio lo prende spesso in giro. Sembra lo faccia scherzando ma io so che non è così. Lei è molto attenta a queste cose.

Stai dicendo che Rasha è snob?

Lo è diventata. A mano a mano ha salito i gradini della scala sociale e oggi non sposerebbe mai un meccanico: magari ci sta insieme se le piace, ma senza farlo sapere a nessuno.

Che lavoro fa?

Fa la social media manager. Lavora da sola e anche attraverso una società che ho acquistato io. E segue diversi clienti ai quali, essendo miei amici, ho chiesto di darle una mano.

Sei ancora innamorato di lei?

Assolutamente no. Forse non lo sono mai stato davvero. Ero preso, certo, e mi piaceva che fosse così bella. Ma solo oggi, grazie alla donna che ho accanto, ho capito cosa significhi amare davvero. Questo non cancella quello che abbiamo avuto: Rasha mi ha dato tanto, ma io a lei ho restituito ancora di più. Anche per senso di colpa, perché l’ho sempre tradita e lei mi ha sempre scoperto: è un’investigatrice formidabile.

Credi sia ancora innamorata di te?



Credo sia ancora presa. E anche per questo non ha fatto il passo successivo con Omer. Se entrassi nella Casa per un paio di giorni, e la difendessi da chi l’ha criticata per la questione dei soldi, si scioglierebbe.

Se dovessi descriverla a chi non la conosce?

Una intelligente arrivista. Ha capito che potere ha la sua bellezza e oggi la usa come un’arma. Quando l’ho conosciuta non era così. È diventata arrogante dopo. Esattamente come sta facendo nella Casa: più le dicono che è brava, più cresce il suo ego.

Che cosa sta cercando Rasha da questa esperienza televisiva?

Vuole diventare famosa. Più per la popolarità che per i soldi. Anche se i soldi le interessano, perché adesso non ne ha. Le ho fatto l’ultimo bonifico 15 giorni prima che ci lasciassimo.

Un bonifico?

Nell’ultimo periodo in cui ci vedevamo — senza essere ufficialmente insieme — avrò speso per lei circa 20 mila euro.

Per cosa?

Per farle avere ciò che le serviva: regali di Natale, borse di Yves Saint Laurent, ripararle la macchina… sciocchezze così.

Hai avuto contatti con la sua famiglia mentre era nella Casa?



Sua madre mi ha chiamato per dirmi che, se il GF mi avesse cercato, non avrei dovuto rispondere. Temono che io possa cambiare il modo in cui Rasha viene percepita dal pubblico, perché sanno che con me non riesce a mentire.

Se potessi dirle qualcosa attraverso questa intervista, cosa diresti?

Niente. Non ho nulla da dirle. Mi piacerebbe solo entrare nella Casa come ospite per qualche giorno: una sorpresa in diretta non basterebbe. Mi serve il tempo necessario per raccontare tutto davvero.