Chi è Rasha Younes, una delle nuove concorrenti del Grande Fratello 2025

Nuovi concorrenti di apprestano ad entrare nella casa del Grande Fratello, tra coloro che prenderanno parte al reality nella seconda puntata dello show, in onda lunedì 6 ottobre, insieme ad altri partecipanti che si aggiungono ai dodici inquilini che hanno fatto il loro ingresso nella dimora di Cinecittà lunedì scorso. Tra loro c'è Rasha Younes, estetista 32enne.

Chi è Rasha Younes, estetista a Roma

Rasha Younes è nata in Giordania ad Amman nel 1992, ma vive a Roma da diversi anni. È nella Capitale che ha iniziato a lavorare come estetista e, infatti, attualmente è impiegata in un salone di bellezza che si trova in uno dei quartieri bene della città, ovvero Prati. Il suo profilo Instagram, attualmente privato, conta poco più di 5mila followers. Dalla foto che ha scelto come immagine del profilo, Rasha mostra i suoi capelli lunghi e mossi, gli occhi grandi e neri e lineamenti aggraziati. La decisione di prendere parte al reality show condotto da Simona Ventura è arrivata dopo aver riflettuto a lungo, decidendo poi di darsi l'opportunità di mettersi in gioco e tentare questa avventura, senza sapere dove la porterà, ma con la voglia di viversi questa esperienza a 360 gradi.

La vita privata di Rasha Younes

In merito alla vita privata di Rasha Younes non è possibile reperire molte informazioni, dal momento anche sul suo profilo Facebook, non ci sono foto che possano raccontare qualcosa del suo passato, post o altro che possano svelare qualche dettaglio sulla giovane estetista che ha deciso di mettersi alla prova varcando al porta rossa. Non è chiaro, quindi, se il suo cuore sia impegnato o meno, se sia pronta eventualmente a trovare l'amore anche tra le mura della grande dimora di Cinecittà o se, invece, il suo intento sia semplicemente quello di affrontare un percorso che valorizzi sé stessa.