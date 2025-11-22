GF, Omer preoccupato per il silenzio di Rasha prova a parlarle ma lei lo allontana: “Non voglio, vai dentro”

La conoscenza tra Rasha e Omer continua, con qualche incomprensione. La gieffina si è presa un momento per stare da sola, lui ha cercato di parlarle, ma lei lo ha allontanato. C’è chi pensa che lei abbia saputo dell’intervista dell’ex.

Nella casa del Grande Fratello la conoscenza tra Rasha Younes e Omer Elomari si approfondisce pian piano, ma proprio in queste ore tra i due sembra esserci un momento di distacco, soprattutto da parte della 32enne che all'improvviso decide di allontanarsi dal gruppo degli inquilini e trascorrere qualche momento da sola. Lui, non esita a seguirla, ma gli viene chiesto di andar via. Secondo alcune ipotesi, sembra che l'umore della gieffina dipenda dal fatto che gli autori l'hanno informata dell'intervista del suo ex fidanzato a Fanpage.

Omer cerca di parlare con Rasha, ma lei lo manda via

Un momento goliardico, vissuto in compagnia degli altri gieffini, diventa l'occasione per Rasha per defilarsi e provare a stare un po' per conto suo. Non appena Omer si è reso conto della sua assenza l'ha raggiunta in giardino, dove lei si era seduta per fumare una sigaretta. "Che sta succedendo?" le chiede, invitandola a parlargli, a raccontargli ciò che non va: "Non ti preoccupare, ho dormito male. Vai dentro, vai a fare le pulizie" dice Rasha facendo capire al siriano di voler restare da sola, ma lui non cede. La gieffina continua: "Quando sto così non parlo, quindi non perdere tempo. Fidati di me, ascoltami, vai dentro, finisco questa sigaretta ed entro. Non stare qua".

Lo sguardo rivolto in alto, umore piuttosto nero, così Rasha si mostra agli occhi del ragazzo con il quale starebbe intraprendendo una conoscenza all'interno della casa più spiata d'Italia. Lui, infatti, le chiede: "Non vorresti parlare mai, o adesso?" e lei ti tutta risposta: "No, ora non voglio parlare. Sto qua, sto tranquilla, mi rilasso, mi riprendo da sola". Omer non si arrende e continua: "Oggi sei stranissima, sei distaccata e mi eviti", ma Rasha cerca di tranquillizzarlo dicendogli:

Ma è inutile, quando sto così non parlo. Non evito te, non è per te. Io quando sto così mi isolo, ma non per te, ma perché non voglio che stai qua, vai a fare le pulizie, vai a fare quello che stavi facendo.

L'ipotesi che Rasha sappia dell'intervista del suo ex

L'umore di Rasha si sarebbe rabbuiato già dopo la discussione avuta in puntata con Francesca, che l'ha accusata di essere solo interessata ai soldi, scatenando l'ira dell'estetista che subito ha detto la sua, provando a difendersi. Secondo il pubblico del Grande Fratello, non è da escludere che lei abbia già saputo dell'intervista al suo ex, probabilmente informata dagli autori stessi, e questo l'avrebbe messa di cattivo umore.