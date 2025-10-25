Omer e Rasha sempre più vicini al GF, lei: “Ho il freno a mano per la mia famiglia, ma potrei crollare”

Cresce il feeling tra Rasha e Omer nella casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore la concorrente ha ammesso l’interesse per il suo inquilino e spiegato il motivo per il quale ha deciso di mostrarsi frenata con lui: “La mia famiglia mi vede, ho gli occhi di mia madre qui”, le parole.

Nella casa del Grande Fratello starebbe nascendo un nuovo amore. Tra Rasha Younes e Omer Elomari è nato un feeling particolare, ma entrambi avrebbero deciso di andarci piano: la concorrente ha ammesso di aver messo "il freno a mano" e il suo inquilino sta rispettando i suoi spazi. Ieri sera, però, Rasha si è lasciata andare a nuove confessioni nelle quali ha ammesso l'interesse per il consulente aziendale.

Le confessioni di Rasha su Omer

Rasha Younes ieri sera ha confessato a Ivana il motivo per il quale è frenata con Omer. "So che ho gli occhi di mia madre qui, i miei telespettatori sono la famiglia, per qualsiasi cosa ci penso 100mila volte. Ho tirato il freno a mano e non voglio toglierlo" ha dichiarato, poco prima di ammettere però il suo interesse. "Magari tra una settimana crollo perché anche io lo cerco di più. Sono cose forti, sono un essere umano".

I due sono anche protagonisti di una clip pubblicata dai profili social del Grande Fratello. Nel video in questione, la concorrente originaria della Giordania ha confessato: "Con lui ho un rapporto diverso, una cosa mentale. Lui è molto intelligente, ha capito come sono fatta. La mia testa è più forte delle mie emozioni, e lui se facesse un passo in più mi frenerebbe. Quindi, vorrei che sia tutto naturale". Anche Omer dice la sua e sostiene che lei non sia troppo sicura del loro feeling:

Le piaccio, ma lei ha un passo avanti e uno indietro, non è molto sicura. Forse mi sta studiando, lei è chiusa, non parla. È difficile farla aprire.

Il passato sentimentale di Rasha

Nelle ultime ore, Rasha si è lasciata andare anche al racconto del suo passato sentimentale ammettendo di aver avuto storie importanti ma di non essersi mai sentita al sicuro. "Ho sempre trovato uomini fuori dalle righe. In coppia ci deve essere un gioco, una complicità, altrimenti che palle. Non ho mai trovato, però, una persona con cui potermi arrendere" ha dichiarato, spiegando di non essere mai riuscita a fidarsi totalmente e lasciarsi andare. Così ha concluso: "Non mi sono mai arresa a nessuno, nel senso che non mi sono mai sentita totalmente al sicuro con qualcuno. Ho un carattere ermetico, arrivare a quello è difficile".