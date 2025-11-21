Rasha del GF, la sorella Rima dopo l’attacco dell’ex Manuel: “Vergognoso, ha fatto 4 lavori contemporaneamente”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo l'ondata d'urto provocata dall'intervista di Manuel Milano a Fanpage.it, la famiglia di Rasha Younes scende in campo. A rompere il silenzio è Rima, sorella della concorrente del Grande Fratello, che ha scelto di esporsi pubblicamente per la prima volta, abbandonando ogni riserbo di fronte a quello che definisce un tentativo di demolire l'immagine della gieffina.

La difesa della famiglia: "Non possiamo più tacere"

"Oggi, in qualità di sorella di Rasha, non posso più tacere di fronte agli ultimi avvenimenti." Con queste parole Rima apre la sua dichiarazione, scegliendo toni fermi e una posizione netta. "Non posso assolutamente tollerare il tentativo di sporcare l'immagine di mia sorella da parte di persone terze." Il riferimento alle dichiarazioni di Manuel Milano è esplicito, anche se il nome non viene mai fatto direttamente. L'ex fidanzato, che ha parlato a lungo con Fanpage.it dipingendo Rasha come una persona fredda, calcolatrice e arrivista, ha scatenato una reazione che va oltre la semplice smentita.

Il passato difficile della famiglia di Rasha

Rima ha voluto riportare il discorso su un piano diverso, quello della concretezza e dei fatti. "Rasha è arrivata a svolgere quattro lavori contemporaneamente per aiutare nostra madre. Dopo la morte di nostro padre, ha lottato senza mai mollare, prendendo spesso da sola decisioni complicate." Un dettaglio, quello della scomparsa del padre, che aggiunge peso alle parole della sorella e che contrasta con il ritratto di una donna viziata e abituata agli agi che emerge dall'intervista dell'ex compagno. Secondo Rima, il carattere prudente di Rasha nelle relazioni sentimentali sarebbe proprio il risultato di anni complessi, segnati dalla responsabilità e dalla necessità di farsi carico di situazioni più grandi di lei.

"Omer è un uomo pronto ad amare davvero mia sorella"

Mentre Manuel ha liquidato il flirt tra Rasha e Omer come una messinscena orchestrata dalla concorrente per rimanere nel gioco, la famiglia vede le cose in modo completamente diverso. "Da casa abbiamo visto in Omer un uomo estremamente delicato, con grandi valori, forte e protettivo. Pronto ad amare davvero mia sorella", ha dichiarato Rima. L'accusa finale di Rima è un attacco a chi cerca strumentalmente di mettere in piedi un piano mediatico: "Semplicemente vergognoso il tentativo di ottenere visibilità intaccando la felicità che Rasha ha finalmente ottenuto."