Grande Fratello, Mattia Scuderi eliminato e Jonas finalista: quattro concorrenti in nomination

Nella puntata del 1 dicembre del Grande Fratello, Mattia Scuderi è stato eliminato definitivamente dalla Casa. Jonas Pepe è stato eletto secondo finalista. In nomination quattro concorrenti: Domenico, Francesca, Rasha e Simone.

Nella puntata del Grande Fratello di ieri sera, lunedì 1 dicembre, Mattia Scuderi è stato eliminato. Ha perso al televoto contro Grazia Kendi, Jonas Pepe, Omar Elomari. Il concorrente è risultato il meno votato: il più votato, invece, è stato Jonas Pepe: ha così conquistato l'accesso diretto alla finale. Quattr concorrenti, a fine puntata, sono finiti in nomination.

Chi è stato eliminato nella puntata del 1 dicembre, il secondo finalista

Il Grande Fratello ieri sera ha eletto il secondo finalista: il televoto che ha visto protagonisti Grazia, Jonas, Omar e Mattia, ha eletto infatti il concorrente più votato che è volato alla puntata finale del reality, ma anche il meno preferito dal pubblico che è stato eliminato. Mattia Scuderi è stato costretto a lasciare la casa, Jonas Pepe invece ha conquistato il pass per la finale. Di seguito le percentuali:

Jonas 45.85%

Omer 33.77%

Grazia 10.35%

Mattia 10.03%

Chi sono i concorrenti in nomination

Come di consueto, anche nella puntata del 1 dicembre del Grande Fratello è arrivato il momento delle nomination. Immuni i due finalisti, Jonas Pepe e Giulia Soponariu. Comincia proprio quest'ultima, che fa il nome di Omer, mentre Anita sceglie Rasha. In segreto Omer nomina Benedetta, mentre Francesca indica Rasha.Benedetta ricambia la nomination di Omer, Jonas fa il nome di Benedetta, Donatella invece dà il suo voto a Francesca. Domenico pesca inutilmente il piramidale d'oro. Essendo nominato d'ufficio, non può godere del benefit. L'uomo nomina Rasha con cui non va d'accordo, così come Simone. Rasha invece nomina Francesca e Grazia chiude il cerchio con il nome di Francesca.

Cosa è successo nella puntata del 1 dicembre

Nella puntata del Grande Fratello di ieri sera, Valentina, la fidanzata di Domenico, ha incontrato di nuovo il compagno che, dopo aver visto le nuove immagini della vicinanza con Benedetta, ha preso una drastica decisione per la loro storia. Nel corso della serata, Omer Elomari ha raccontato il suo passato segnato dalla guerra in Siria. Poi ha fatto il suo ingresso nella casa Dolce Dona, concorrente del GF kosovaro che vivrà con gli inquilini per diverso tempo.