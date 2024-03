Grande Fratello, puntata 11 marzo: Rosy Chin è la seconda finalista, 5 concorrenti in nomination Rosy Chin è stata proclamata seconda finalista del Grande Fratello: nella puntata dell’11 marzo ha battuto al televoto Letizia Petris, Paolo Masella e Anita Oliveri. 5 concorrenti sono finiti in nomination: Simona, Anita, Federico, Giuseppe e Massimiliano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Rosy Chin è la seconda finalista del Grande Fratello. Nella puntata di lunedì 11 marzo 2024 ha vinto il televoto contro Anita Oliveri, Letizia Petris e Paolo Masella. La concorrente ha ottenuto il pass per l'ultima puntata del reality insieme a Beatrice Luzzi, l'attrice decretata prima finalista di questa edizione. Al termine della puntata di ieri sera, 5 concorrenti sono finiti in nomination in nomination: Simona, Anita, Federico, Giuseppe e Massimiliano.

Chi è la seconda finalista del Grande Fratello, le percentuali

Rosy Chin è stata proclamata seconda finalista dell'edizione in corso del Grande Fratello. Nella puntata dell'11 marzo ha raggiunto lo studio del programma, invitata a entrare da Alfonso Signorini, e una volta sulla passerella ha ascoltato le parole del marito che in collegamento le ha annunciato la felice notizia. La chef ha battuto al televoto Anita Olivieri, Paolo Masella e Letizia Petris, conquistando il maggior numero di voti. Queste le percentuali:

Rosy Chin 53 %

Letizia 32 %

Anita 10 %

Paolo 5 %

Chi sono i concorrenti in nomination della puntata di lunedì 11 marzo

Prima del termine della puntata dell'11 marzo, Alfonso Signorini ha dato il via alle nomination. Giuseppe ha fatto il nome di Massimiliano, Simona invece quello di Anita. Federico ha nominato Simona, Perla invece Federico. Alessio, Letizia, Paolo, Greta e Anita hanno nominato Simona, Beatrice Luzzi ha nominato invece Anita. Massimiliano ha fatto il nome di Giuseppe, Rosy e Sergio quello di Simona. Sono finiti così al televoto cinque concorrenti: Simona Tagli, Anita Olivieri, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese.

Cosa è successo al GF: le news della puntata dell'11 marzo

La puntata dell'11 marzo del Grande Fratello si è aperta con il punto della situazione sul flirt tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. La 25enne ha ammesso di essersi lasciata andare e il ragazzo di "essere dentro questa storia" in tutto e per tutto. C'è però chi non crede alla veridicità del loro rapporto: è Beatrice Luzzi, che pensa ci sia della strategia nel loro flirt. Spazio poi a un faccia a faccia tra Grecia Colmenares, eliminata nella scorsa puntata, e Simona Tagli. La prima, poi, ha anche ‘saccheggiato' la casa del GF, portando via quanto più cibo possibile. Beatrice Luzzi ha parlato del rapporto con Giuseppe Garibaldi, chiarendo di non voler tornare indietro, mentre Alessio dell'amicizia con Perla Vatiero, la quale ha ammesso di averlo messo in dubbio, ma di volergli bene.