Anita e il flirt con Alessio, Beatrice Luzzi: "Strategia. Non poteva aspettare per rispetto dell'ex?" Come procede il flirt tra Alessio Falsone e Anita Oliveri al Grande Fratello? I diretti interessanti ne hanno parlato nella puntata dell'11 marzo. C'è però chi non crede nel loro rapporto, come Beatrice Luzzi: "Lei ha alzato la temperatura perché era in bilico. Non poteva aspettare tre settimane per rispetto dell'ex?".

A cura di Elisabetta Murina

La puntata dell'11 marzo del Grande Fratello si è aperto con il punto della situazione sul flirt tra Anita Oliveri e Alessio Falsone. Durante la notte passata in suite, tra i due concorrenti è scattato il primo passionale bacio. La 25enne ha detto di non sentirsi in colpa per quanto accaduto, mentre il ragazzo ha espresso qualche dubbio. In casa, però, c'è chi non crede alla veridicità del loro rapporto, come Beatrice Luzzi.

Beatrice Luzzi non crede al flirt tra Anita e Alessio

L'attrice è una delle concorrenti che non crede nel rapporto tra Anita e Alessio, pensando che sia frutto di una strategia e trovando irrispettoso il comportamento della ragazza nei confronti dell'ex Edoardo Sanson. "Imperdonabile un comportamento del genere. Non si può trattenere? Se non ci fosse stata questa ship, lei sarebbe fuori", ha detto Luzzi in alcuni filmati. Poi, rispondendo a Signorini in diretta, ha ribadito il suo punto di vista:

Ho detto che c'è molta attrazione e sono molto simili, non che è solo strategia e che non credo alla passione. Sicuramente Anita ha alzato la temperatura velocemente perché era in bilico. Se tutto questo fosse iniziato a settembre, non sarebbe stato così veloce. (Edoardo, ndr) è stato acclamato per mesi, secondo me per lui è tanto da digerire. Forse tre settimane si potevano rispettare. Credo al colpo di fulmine, ma bisogna rispettare una persona a cui dici ‘sei il padre dei miei figli'.

La risposta di Anita e Alessio alle parole dell'attrice

Ascoltate le parole di Beatrice, Anita ha voluto rispondere, spiegando di essersi lasciata andare del tutto e di essere sempre stata vera:

Mi ricordo quando a Beatrice non andava bene che non cedessi a nessun ragazzo, mi diceva che ero fredda e rifiutavo tutti. Mi ha fatto sentire insicura. E adesso che cedo a qualcuno, non le va bene. Per quanto riguarda Edoardo, mi fa stare male sapere che soffre, però ho passato 10 anni difficili, sa che per me è stata dura. Mi sono lasciata andare, sono sempre stata vera. Perché ora dovrei fingere? Va contro di me, so che figura posso fare dopo 10 anni di relazione.

A intervenire anche Cesare Buonamici in studio, che ha chiesto alla concorrente come mai solo adesso abbia voluto parlare così tanto del suo rapporto con Edoardo, ex fidanzato. "Ho iniziato a parlare di lui dopo tre mesi, dicevo che era una situazione particolare. L'ho tutelato, venire qua è stata una mia scelta", ha spiegato Anita. Anche Alessio allora ha spiegato il suo punto di vista:

Si parla sempre di tre settimane, ma qua si passa 24 ore insieme e il tempo è relativo. Faccio la stessa citazione che ho fatto in confessionale, ‘non esistono persone cattive, esistono persone che soffrono'. Penso che Beatrice sia invidiosa e una cosa simile non l'abbia mai provata, altrimenti lo capirebbe. Io ho solo da perdere, le donne le conosco.

"Cederai ad Alessio per arrivare in finale?", ha chiesto alla fine Signorini ad Anita. "Mi ha detto che se fossi uscita sarebbe venuto con me, la finale non è il mio obbiettivo", ha risposto lei.