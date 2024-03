Grande Fratello, Anita Olivieri sulla notte trascorsa con Alessio Falsone: “Non mi sento in colpa” Anita Olivieri ha raccontato a Rosy Chin della notte trascorsa in suite con Alessio Falsone. La concorrente confessa di non sentirsi in colpa per quello che è successo. A proposito di Edoardo Sanson, suo ex, dice: “Sta soffrendo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Per due giorni dobbiamo fare finta che non sia successo niente, ci siamo baciati e coccolati tutta la notte" rivela Anita Olivieri a Rosy Chin, aggiornandola sull'ultimo gossip della Casa del Grande Fratello: il flirt sempre più concreto tra lei e Alessio Falsone. Anita le fa il resoconto della notte trascorsa in suite con Alessio, spiegando: "Per un po' sarai l'unica a saperlo".

Il resoconto di Anita Olivieri sulla notte con Alessio Falsone

Anita Olivieri racconta a Rosy Chin come stanno le cose tra lei e Alessio Falsone. Nel farlo, le spiega anche i motivi che l'hanno spinta nelle braccia del concorrente. "Ci siamo baciati, coccolati. Non abbiamo parlato di sentimenti. È una roba molto embrionale, ci siamo fatti una specie di colloquio all'inizio. Ci siamo ‘assunti' – aggiunge Anita Olivieri – C'era molto imbarazzo tra di noi. Pensavo non ci fosse di meglio e tornavo indietro ma ora so che non è così". Dopo la confessione, Rosy Chin sottolinea come nella Casa tutte le emozioni possano risultare amplificate, poi le chiede come intende muoversi con il suo ex ragazzo, Edoardo Sanson.

Anita Olivieri e il rapporto con Edoardo Sanson

Anita Olivieri, prima di entrare nella Casa del Grande Fratello, aveva provato a risolvere le cose con Edoardo Sanson, ex ragazzo con cui ha avuto una relazione di dieci anni. Sanson le aveva fatto una sorpresa per San Valentino ma, contattato di recente dalla redazione del reality aveva rinunciato alla possibilità di confrontarsi con Anita, rifiutando perfino di chiamarla in diretta. "Lui sta male, sta soffrendo. Ha detto ‘lasciatemi in pace non voglio fare parte di questa roba', questa è la cosa che mi fa soffrire. Sapeva che se fossi entrata qui poteva succedere che lui fosse tirato in ballo" si sfoga Anita Olivieri. A proposito del bacio con Falsone confessa a Rosy Chin: "Non mi sento in colpa". Le due concorrenti, poi, vengono interrotte nel mezzo della conversazione proprio dall'arrivo di Alessio. Il gieffino inizialmente bacia Anita sulla fronte ma al suo via libera "Rosy sa, vieni qua", le dà a un lungo bacio sulle labbra.