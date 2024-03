Grecia Colmenares ‘saccheggia’ la casa del GF in diretta, Beatrice Luzzi: “Un briciolo di eleganza” Nella puntata dell’11 marzo, Grecia Colmenares è tornata al Grande Fratello. Dopo un confronto con Simona Tagli, Alfonso Signorini le ha dato la possibilità di portare via quello che voleva dalla Casa. Così, l’attrice ha preso un sacco della spazzatura e ha iniziato a ‘saccheggiare’ la cucina. Il commento di Beatrice Luzzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata dell'11 marzo, Grecia Colmenares è tornata nella Casa del Grande Fratello per avere un confronto con Simona Tagli e Beatrice Luzzi. La concorrente era stata eliminata una settimana fa, a un passo dalla finale.

Grecia Colmenares e il confronto con Simona Tagli

Simona Tagli non è riuscita a instaurare un legame con Grecia Colmenares e, come si è visto in un filmato, è convinta che sia stata eliminata perché "si era chiusa dentro di sè" e non aveva più nulla da dare al resto del gruppo. L'attrice spagnola ritiene che la ex coinquilina sia una persona cattiva: "Era terribile, aveva sempre qualcosa da dire".

Una di fronte all'altra, le due donne hanno parlato di qualche questione irrisolta, in particolare di quando Tagli ha paragonato Colmenares a un asino. La concorrente ha spiegato: "Ho detto che ‘il raglio degli asini non arriva in cielo', cioè che le parole che non significano nulla non arrivano da nessuna parte. Ma come si permette di dirmi che sono cattiva?".

Grecia ‘saccheggia' la casa del GF, il commento di Beatrice Luzzi

In salotto è arrivata anche Beatrice Luzzi, che non è mai andata del tutto d'accordo con Grecia. "Stavi poco con noi, forse per questo ci mancavi meno", ha detto l'attrice, che ha passato la prima settimana nella Casa senza la coinquilina. Poi Signorini si è introdotto nella conversazione e ha scherzato con Colmenares: "So che sei un'accumulatrice seriale, allora ti dò una opportunità unica, hai 30 secondi per portare via quello che vuoi". L'attrice allora ha preso un sacco della spazzatura nera dalla cucina e ha iniziato a ‘saccheggiare' il frigorifero e la dispensa, portando via cibo e qualsiasi cosa riuscisse in pochissimo tempo. "Un briciolo di eleganza", ha concluso Luzzi di fronte alla scena.