Grande Fratello, nessun eliminato nella puntata del 30 dicembre: 4 in nomination

Non c’è stata alcuna eliminazione nella puntata del Grande Fratello del 30 dicembre 2023. Il televoto ha eletto la concorrente meno votata, risultata essere Monia La Ferrera (che ha perso contro Perla Vatiero e Grecia Colmenares) che è finita direttamente tra i protagonisti della nomination eliminatoria della prossima settimana. Sonia si aggiunge a Federico Massaro – risultato essere il meno votato durante la scorsa nomination – e ai concorrenti nominati nel corso della puntata di questa sera, risultate essere Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello. La puntata è stata concentrata soprattutto sul terribile gesto di Beatrice Luzzi nei confronti di Giuseppe Garibaldi – che non è stato sanzionato dal programma – e sul passato di Perla raccontato per la prima volta nella Casa.

Nessun eliminato nella puntata del 30 dicembre 2023

Il televoto che ha eletto la concorrente meno votata tra Perla Vatiero, Grecia Colmenares e Sonia La Ferrera si è conclusa con la sconfitta di quest’ultima, finita in nomination insieme Federico Massaro e ai concorrenti risultati essere i più votati nel corso della puntata di questa sera.

Chi sono i concorrenti in nomination

I preferiti della Casa di questa settimana sono stati Rosy, Massimiliano, Anita e Giuseppe. Per le nomination palesi Sonia ha nominato Letizia, Beatrice ha nominato Rosanna, Paolo ha nominato Beatrice, Greta ha nominato Vittorio, Rosanna ha nominato Vittorio, Perla ha nominato Grecia, Fiordaliso ha nominato Rosanna, Vittorio ha nominato Perla, Letizia ha nominato Beatrice, Grecia ha nominato Beatrice, Federico ha nominato Rosanna. Le nomination segrete hanno visto Massimiliano nominare Beatrice, Giuseppe nominare Beatrice, Rosy nominare Beatrice, Marco nominare Beatrice e, infine, Anita nominare Beatrice. A finire in nomination sono state Beatrice e Rosanna.

Cosa è successo al Gf: le news della puntata del 30 dicembre 2023

La puntata del GF del 30 dicembre ha offerto al pubblico del reality diversi spunti di discussione. La prima news è arrivata con l’ammissione di Ciro Petrone che ha raccontato che la storia con la compagna Federica Caputo è terminata. Spazio al gesto di Beatrice Luzzi che, durante un confronto con Giuseppe Garibaldi, gli ha messo le mani al collo per poi chiamarlo “gigolò”. Gesto che non è stato sanzionato dal GF. Sorpresa per Perla che ha ricevuto la visita del padre nella Casa. Infine, ennesimo scontro tra Beatrice e Anita Olivieri sul tema dell’avvicinamento a Vittorio Menozzi. Sul finire della puntata, Anita ha minacciato di abbandonare il gioco.