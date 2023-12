GF, Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi insieme sotto le coperte. Anita offensiva: “Chi è il prossimo?” Il Grande Fratello trasmette una clip che mostra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi coccolarsi di notte sotto le coperte. Offensivo il commento di Anita Olivieri che, terminato il filmato, ha chiesto a Beatrice: “Prima Giuseppe, adesso Vittorio. Chi sarà il prossimo?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nuovo scontro tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri nella Casa del Grande Fratello. Nella puntata del 30 dicembre, il programma ha trasmesso una clip che mostra le coccole notturne tra l’attrice e Vittorio Menozzi. Vicini a letto sotto le coperte, i due si sono lasciati andare a diversi abbracci e a qualche bacio, tutto ripreso dall’occhio vigile delle telecamere. Chiamati in confessionale a spiegare questa apparente attrazione, i due hanno ribadito di essere solo amici. “É tanto affetto, abbiamo bisogno di coccole, è normale. Anzi, invito tutti a coccolarsi di più”, ha dichiarato Luzzi e Vittorio si è detto d’accordo: “La cosa che apprezzo di lei è che non ha mai avuto paura di dire di avere bisogno di un abbraccio”.

Anita Olivieri: “Avevamo previsto l’avvicinamento tra Beatrice e Vittorio”

Una volta usciti dal confessionale, Vittorio e Beatrice hanno affrontato senza problemi il resto della Casa, confermando di non avere problemi a esibire di fronte al resto del gruppo l’affetto che li lega. Offensivo il commento di Anita che ha così apostrofato Beatrice: “Noi prevediamo il futuro, siamo dei veggenti. Mesi fa avevamo detto che si sarebbero avvicinati. Entra qui e passa prima da Giuseppe, poi da Vittorio. Who’s next? Chi è il prossimo?”. “Non si deve permettere”, si è ribellata Luzzi, “Qua ci sono persone che si permettono di dire che manipolo uno o l’altro. Poi se io do del giocatore a qualcuno, si fa una sceneggiata per una settimana”.

La battuta di Anita sull’alcol, a Beatrice: “Bevi di meno”

Si tratta della seconda battuta pesante rivolta da Anita a Beatrice nel corso della puntata del GF del 30 dicembre. Poche ore prima, commentando l’inqualificabile gesto della donna che aveva messo le mani al collo di Giuseppe Garibaldi prima di definirlo “gigolò”, l’inquilina aveva fatto riferimento alla presunta abitudine della collega di consumare alcol: “Bevi la camomilla al posto dell’alcol perché non ce la fai! Non ce la fai proprio, un bicchiere e guarda come fai!”.