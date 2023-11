GF, Anita Olivieri e il consiglio a Vittorio: “Beatrice ti sta usando, ora sei la sua pedina” Anita Olivieri vuole mettere in guardia Vittorio Menozzi sul comportamento di Beatrice Luzzi. Secondo la gieffina, l’attrice starebbe usando il modello per i suoi scopi e lui potrebbe rimetterci.

A cura di Ilaria Costabile

L'avvicinamento tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi ha insospettito non pochi concorrenti all'interno della casa più spiata d'Italia. Dopo il discorso che Fiordaliso ha fatto al modello mettendolo in guardia su un possibile innamoramento, anche Anita Olivieri sente di dover dire la sua sulla faccenda e dice all'amico di stare attento perché, a suo avviso, l'attrice si sta prendendo gioco di lui per i suoi interessi.

Anita mette in guardia Vittorio

Anita Olivieri non le manda a dire e quando c'è da esprimere un'opinione non si tira mai indietro, parlando chiaramente di quello che pensa. Per questa ragione, infatti, trovandosi a chiacchierare con Vittorio, sente di dovergli dare un consiglio, dopo aver visto l'atteggiamento adottato da Beatrice Luzzi in queste settimane e, infatti, argomenta le sue convinzioni dicendo:

Lei è un personaggio importante. Noi non siamo nessuno, lei è già una persona e deve dimostrare, sia per lavoro sia per cose sue…Non penso che siete amici da sempre perché io c’ero dall’inizio e non è vero. Che tutti ci conosciamo qua dentro è vero, ma che voi siete stati sempre così stretti non è assolutamente vero e lei lo sa. Solo che lei dice un sacco di cose e le fa passare per vere. Io i discorsi che ha fatto con Marco (Maddaloni, ndr) nel letto li ho sentiti e per me ti sta usando. Sei tu la pedina secondo me, io questo vedo. E’ una mia opinione, so che magari tu non ti senti così, è quello che vedo io da fuori. A lei tu servi perché ad oggi non ha un rapporto con nessuno…

La strategia di Beatrice secondo Anita

Il modello non sembra particolarmente convinto, ma resta comunque ad ascoltare quanto la gieffina abbia da dirgli. Anita, infatti, continua il suo discorso sostenendo che quella di Luzzi sia una strategia per avere il controllo e portare le persone dalla sua parte e che, se fosse stata ancora con Giuseppe Garibaldi, questa amicizia non sarebbe nata:

Se lei avesse un’alternativa o stesse con Giuseppe non avrebbe questo rapporto con te. Adesso le servi, o comunque le fa piacere perché passa il tempo. Giuseppe l’ha fregata prima e questa cosa a Bea non va giù. Credimi, lei proverà a fare altro perché si sente di avere il potere su di te e di poter avere altro. Quindi falle capire che anche tu hai il potere di decidere se avere o no un rapporto. Secondo me non è stata una cosa naturale ma decisa da lei, come ha fatto con Giuseppe.

La risposta di Vittorio Menozzi

Vittorio, poi, ha risposto in maniera altrettanto schietta all'inquilina, dicendo di essere tranquillo e di aver ben chiaro che tipo di rapporto abbia instaurato con l'attrice di Vivere. Il 23enne, quindi, dichiara:

Queste cose mi scivolano addosso. Ci sta, ma non è una cosa particolarmente negativa anzi, ti dò assolutamente ragione. E’ il suo carattere, è successo questo e ci sono stato, nel senso che mi sono voluto avvicinare perché ho capito che ha aiutato anche me questa cosa. Mi sono imposto due attenzioni: una è il discorso sentimenti e l’altra è non spingerci a fare brutte figure e non mancare di rispetto a nessuno.