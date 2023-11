Grande Fratello, Fiordaliso bacchetta Vittorio Menozzi: “Non ti innamorare di Beatrice” Fiordaliso decide di mettere in guardia Vittorio Menozzi su un possibile innamoramento per Beatrice Luzzi, alla quale si è particolarmente avvicinato in questo periodo. Il gieffino, però, sembra tranquillo in merito.

A cura di Ilaria Costabile

Nella casa più spiata d'Italia certi legami diventano più forti di quanto ci si possa aspettare, come quello che vede Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi sempre più affiatati e complici. Preoccupata per la deriva di questo rapporto, Fiordaliso prova ad indagare, chiedendo al gieffino quali siano i sentimenti che nutre nei confronti dell'attrice, ma a quanto pare, non c'è niente di cui preoccuparsi. Almeno non ancora.

Fiordaliso e il discorso a Vittorio su Beatrice

"A te piacciono le donne grandi, abbiamo deciso, ciao" esordisce la cantante parlando in disparte con Vittorio e alludendo al suo rapporto con Beatrice Luzzi: "Ci vai d'accordo, lo vedo. Non è che ti stai prendendo una sbandatina? Guardami!" chiede preoccupata Fiordaliso, ricevendo in risposta dal gieffino una risata, accompagnata da un diniego della testa, a sottolineare le sue intenzioni. "Non lo fare Vitto" dice la gieffina, quasi ad ammonirlo e il ragazzo prova a spiegarle cosa sta vivendo in questo momento:

Mi piace molto l'idea di una persona che ha saputo farmi tirare fuori un po' di cazzimma. No, no, ok? Mi ci sono avvicinato perché è una persona che mi ha capito, e mi ha anche spinto.

Fiordaliso, quindi, prova a fare un paragone tra lei e Luzzi, in quanto donne adulte e dice: "Sei troppo un folletto per me, lei è più libera di me di testa, lei va oltre, va oltre qualunque età, qualunque cosa, lei ti capisce, va oltre. Io sono più tedesca di lei, lei ti vede come un figlio, questo sicuro, ma lei è più libera di me". La conversazione continua con Vittorio che cerca di rassicurare l'inquilina: "Io ho la testa molto sulle spalle, a me piacciono i caratteri forti", lei quindi insiste cercando di cavargli una confessione: "Guarda che a te piace Bea. Non ti innamorare" e il 23enne risponde: "No zia, no, innamorarsi è una cosa diversa" e ribatte: "Incottare?, diciamo incottare, perché per me un po' incottato lo sei". Menozzi, quindi, ribatte dicendo che non ci sarebbe stato nulla di male, se anche fosse accaduta questa cosa, con Fiordaliso che lo ammonisce nuovamente.

I dubbi sull'avvicinamento di Vittorio e Beatrice

Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi, in effetti, sono sempre più vicini e anche in una delle ultime puntate del Grande Fratello l'argomento è stato oggetto di discussione per Alfonso Signorini che, infatti, aveva chiesto a Giuseppe Garibaldi cosa ne pensasse di questo avvicinamento e il gieffino, probabilmente geloso di questa complicità, aveva dichiarato che secondo lui, il 23enne era stato manipolato dall'attrice che, quindi, si era avvicinata a lui per avere un supporto nella casa. Ma in quell'occasione era stato proprio il ragazzo a smentire dicendo: "Rimane tutto nell'amicizia, non sono dinamiche di gioco".