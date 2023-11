Grande Fratello, Beatrice Luzzi: “Giuseppe è una persona di cui devo temere, è capace di tutto” La storia tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi è ormai arrivata ad un punto di non ritorno. L’attrice ritiene che lui sia un manipolatore capace di tutto.

Nel corso della puntata di lunedì 20 novembre 2023 del Grande Fratello, non poteva mancare uno spazio dedicato a Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. I due sono ormai ai ferri corti e infatti il loro rapporto si sta man mano deteriorando, anche in puntata non hanno esitato a battibeccare e l'attrice ha fatto una rivelazione piuttosto importante, dicendo di temere il comportamento del gieffino.

Le parole di Giuseppe Garibaldi

Ad aprire la conversazione è Alfonso Signorini che, dopo aver mostrato alcuni filmati della ex coppia in questi ultimi giorni, sempre più distanti tra loro, ha chiesto a Garibaldi perché stia insinuando che Beatrice possa manipolare Vittorio:

Sono stato io a prendere la decisione lunedì scorso, io mi sono sentito di dire quello che pensavo realmente, è stata la scelta migliore per me e per lei, mi ha rinfacciato che era il giorno del suo compleanno e che l'ho fatto in puntata, io invece non ci ho pensato. A lei in casa serve qualcuno che può affiancarla.

È Vittorio ad intervenire e risponde dicendo: "No abbiamo avuto un percorso di avvicinamento, ma rimane tutto nell'amicizia, le mi scelte di gioco sono di gioco, non legate alle dinamiche di coppia".

Le perplessità di Beatrice su Garibaldi

Beatrice, quindi, interviene per sottolineare come lei abbia riflettuto sulla personalità di Giuseppe e ammette di essersi resa conto del fatto che lui abbia adottato dei comportamenti nei suoi confronti non accettabili. L'attrice, infatti, ha detto:

Io sono arrivata alla conclusione che lui è capace di tutto. Lui è andato in giro a dire in tutta la casa a dire che io manipolo Vittorio, io dopo tutte le cose che ho perdonato e che ho visto devo pensare che è una persona di cui devo temere. Io credo che lui non sia mai stato mite, ha preso le misure e mi ha manipolata lui, mi ha usata.

Interviene su sollecitazione di Alfonso Signorini anche Fiordaliso che non esita a dire la sua su questa situazione: "Secondo me fra loro c'è stata un'attrazione, io penso che Giuseppe ha usato Beatrice nel momento della prima nomination, aveva paura di uscire, e anche con me lo aveva detto, che aveva paura e che sarebbe voluto tornare con Beatrice, e che glielo avrebbe detto". Beatrice, quindi, ha aggiunto un'ulteriore considerazione: