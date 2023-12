Anita Olivieri minaccia di lasciare il GF, Rosy inveisce contro Beatrice: “Sfrutti la fragilità altrui” Dopo essere stata rimproverata da Alfonso Signorini per una serie di frasi pronunciate a proposito del sacramento del battesimo, Anita Olivieri ha discusso con Beatrice Luzzi per poi minacciare di abbandonare il gioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Scontro nella Casa del Grande Fratello tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi, al termine del quale la prima ha minacciato di abbandonare il gioco. Anita, pochi minuti prima, era stata rimproverata da Alfonso Signorini per una serie di frasi pronunciate a proposito del sacramento del battesimo. Frasi che hanno disturbato il conduttore fino a spingerlo ad affrontare l’argomento in diretta. A quel punto, Beatrice ne ha approfittato per pungere Anita che si è sciolta in lacrime. Mentre il programma andava in pubblicità, nella Casa è divampato lo scontro. Furiosa Rosy Chin che ha attaccato la Luzzi. “Devi smetterla di sfruttare le fragilità altrui”, hai urlato contro la coinquilina.

Anita Olivieri in lacrime: “Me ne vado, non sto qui a farmi massacrare”

Mentre Rosy discuteva con Beatrice, Anita si è rifugiata in camera da letto per allontanarsi dalla rivale. “Lei va oltre il gioco. Un conto è giocare, un altro stare male. Ho fatto 10 anni di terapia con uno psicologo. Facciamo le nomination e poi lascio la Casa. Non sto qua a farmi massacrare, non ho firmato per questo”. Quindi ha ribadito il desiderio di uscire:

Vorrei uscire, Alfonso. Questo va oltre il gioco. Non ce la faccio più con la cattiveria di Beatrice. Voi non potete seguire tutto ma sono stanca di pensare di passare altri giorni con una persona che infierisce su temi così delicati. Per me è inaccettabile. Il fatto che lei usi queste cose per portare il pubblico dalla sua parte non mi piace. Beatrice è intelligente e sa la verità. Sono 4 mesi di capire perché si comporta così. Probabilmente vuole vincere ma io non sto qui a snaturarmi per una cosa del genere.

Beatrice Luzzi: “Beatrice è dissacrante”

“Anita è dissacrante nei confronti degli altri e dei loro sentimenti, nei confronti del battesimo, nei confronti di Federico, nei confronti dei figli degli altri. Ho detto solo questo”, ha dichiarato la donna, ribadendo il suo punto di vista. “Tu non riesci a capire che questo è un argomento delicato. Non puoi continuare a infilzare il coltello a proposito di un argomento che non ti tange”, ha provato a difendersi Olivieri. A invitarla a restare nella Casa è stata l’opinionista Cesara Buonamici che le ha chiesto di riconsiderare il desiderio di abbandonare il gioco.