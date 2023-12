Il padre di Perla Vatiero al GF: “Mirko Brunetti è stato come un figlio, gli voglio ancora bene” Alessandro, padre di Perla Vatiero, entra nella Casa del Grande Fratello per fare una sorpresa alla figlia e ne approfitta per confermare pubblicamente il suo affetto nei confronti di Mirko Brunetti: “Per me è stato come un figlio, gli voglio ancora bene”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessandro, padre di Perla Vatiero, è entrato nella Casa del Grande Fratello per fare una sorpresa alla figlia e ne ha approfittato per confermare il suo affetto nei confronti di Mirko Brunetti, ex compagno al quale Perla è stata legata per 4 anni. “Per me è stato come un figlio, gli voglio ancora bene”, ha dichiarato l’uomo di fronte alle telecamere del reality show, confermando il grande affetto che lo lega all’ex compagno della figlia. Mirko, che ha osservato la scena dallo studio del GF, non è intervenuto ma ha osservato la scena con evidente commozione, felice delle parole rivoltegli dal padre della sua ex compagna.

La storia di Perla Vatiero: “Ho perso una gemella, aveva 7 mesi”

Perla, poco prima di incontrare il padre al GF, ha assistito a una clip precedentemente registrata che la vedeva raccontare la sua storia e quella della sua famiglia. In particolare, ha reso noto il fatto di avere perso una sorella gemella quando aveva solo qualche mese:

Sono quella che sono per quello che ho vissuto. Mia madre ha perso una figlia, io sono gemella. Aveva sette mesi. Ero piccola e certe cose i miei genitori non volevano dirmele. La sento, non so come spiegarlo. È complicato. Ci sono momenti in cui mi sento sola e mi capita di pensare a lei. Ho passato un op’ di anni frequentando persone che non mi hanno portato su una strada positiva. Certe cose all’inizio di danno l’illusione di essere forte ma dopo ti buttano giù. Quella cosa ha cominciato a farmi sentire assente, a non provare emozioni. Non ho mai avuto il coraggio di affrontare questo discorso con i miei genitori ma so di averli fatti soffrire. A volte ho pensato sarebbe stato meglio se a morire fossi stata io e non lei”.

Il padre di Perla: “Le starò vicina qualsiasi strada sceglierà”

Il padre di Perla, una volta di fronte alla figlia, ha ribadito il forte affetto nei suoi confronti e ha annunciato che, indipendentemente da come andranno le cose una volta terminata la sua esperienza nella Casa, continuerà a supportare la figlia qualsiasi cosa accada.