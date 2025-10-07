Programmi tv
Grande Fratello 2025/2026

Grande Fratello, nessun eliminato: Domenico, Anita e Donatella immuni, 3 concorrenti in nomination

Nessun eliminato nella puntata del 6 ottobre del Grande Fratello. Domenico, Anita e Donatella hanno ottenuto l’immunità, mentre tre concorreenti sono finiti in nomination e rischiano l’eliminazione: Omer, Matteo e Giulio.
A cura di Gaia Martino
Grande Fratello 2025/2026

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 6 ottobre nessun concorrente è stato eliminato. Il reality condotto da Simona Ventura che vede protagonisti Nip da tutta Italia ha dato il via ieri sera alle prime nomination che hanno svelato le prime antipatie e simpatie della Casa. I tre più votati, Domenico, Anita e Donatella, hanno ottenuto l'immunità. Nel corso della serata quattro nuovi concorrenti hanno varcato la porta rossa.

Nessun eliminato nella puntata del 6 ottobre: chi sono gli immuni

Al televoto per l'immunità c'erano Jonas Pepe, Francesco Rana, Grazia Kendi, Domenico D’Alterio, Giulia Soponariu, Matteo Azzali, Benedetta Stocchi, Francesca Carrara e Simone De Bianchi (che partecipano come unico concorrente), Omer Elomari e Donatella Mercoledisanto. I tre più votati dal pubblico – e quindi i tre concorrenti immuni – sono stati annunciati nel corso della puntata del 6 ottobre da Simona Ventura, al timone dello show. Di seguito i preferiti che hanno ottenuto l'immunità:

  • Domenico
  • Anita
  • Donatella

Chi sono i concorrenti in nomination

Nella seconda puntata del Grande Fratello, in onda il 6 ottobre, è arrivato il momento delle nomination. I concorrenti più votati saranno a rischio eliminazione. Benedetta fa il nome di Giulio, mentre lui indica Matteo. La scelta di Omer ricade invece sempre su Giulio e quella di Giulia su Matteo. Jonas e Francesco fanno il nome di Omer, mentre Grazia manda al televoto Francesca e Simone, che poi scelgono di penalizzare Giulio. Anche per gli immuni è arrivato i momento di votare: Donatella fa il nome di Francesco, Anita quello di Giulio e Domenico sceglie Grazia. Al televono i tre concorrenti più votati: Giulio, Matteo e Omer.

La storia di Grazia Kendi al GF: "Sono stata violentata, la rabbia che ho dentro viene da lì"

Cosa è successo nella puntata del 6 ottobre

La puntata del Grande Fratello del 6 ottobre si è aperta con lo scontro tra Matteo e il resto dei concorrenti: l'ex pugile ha accusato i suoi inquilini di averlo disturbato nella notte, mentre dormiva, con i loro schiamazzi. Giulio Carotenuto è stato poi smascherato dalle concorrenti della casa che lo hanno accusato di aver fatto il cascamorto con loro. Grazia, poi, ha aperto il suo cuore al pubblico dopo aver assistito alla sfuriata fatta in settimana contro Domenico. Nel corso della serata Simona Ventura si è commossa con la storia di Francesca e Simone. Poi nella casa di Cinecittà sono entrati quattro nuovi concorrenti.

