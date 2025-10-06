Matteo al GF da ex pugile finisce sul ring contro tutti: “Se non vi sto bene, nominatemi”, Ventura lo sgrida

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La seconda puntata del Grande Fratello di lunedì 6 ottobre si apre con Matteo Azzali. Il maestro di boxe aveva minacciato di lasciare la Casa negli scorsi giorni, per problemi di convivenza con gli altri inquilini della Casa. Questa sera racconta le difficoltà riscontrate con il resto dei concorrenti, ma Simona Ventura interviene subito lo mette davanti a una scelta: "Prosegui con convinzione, oppure lascia il gioco".

Le difficoltà di Matteo Azzali al GF

Matteo Azzali aveva accusato gli altri inquilini di comportarsi come "bestie", ma stasera il concorrente si è spiegato meglio: "Bisogna avere un minimo di disciplina, con un minimo di regole si può stare bene. Il mio era solo un modo di dire, mi riferivo a quelli più rumorosi che non portano rispetto verso chi dorme". Donatella è subito intervenuta per difendere i ragazzi più giovani: "Si volevano solo divertire", ha spiegato la pugliese.

La ramanzina di Simona Ventura

Matteo ha poi raccontato della sua carriera sul ring. Attraverso il pugilato tenta di regalare ai giovani in difficoltà una luce in fondo al tunnel. Parlando del suo fare da sportivo, Simona Ventura ha mandato in onda un frame in cui il concorrente chiedeva agli altri di essere nominato: "Questo non è un atteggiamento da vero sportivo", le parole della conduttrice. Azzali ha quindi spiegato il motivo per cui ha detto una cosa del genere:

La mia motivazione è che se mi viene detto che sono fuori luogo perché non faccio balletti, allora chiedo di nominarmi. Non vengo qui a recitare una parte.

La scelta di Matteo

Simona Ventura, quindi, l'ha messo davanti a una scelta: proseguire il cammino al GF con convinzione o mollare: "Se molli, te ne pentirai per tutta la vita", gli ha detto la conduttrice. L'ex pugile ha quindi deciso di proseguire la sua permanenza nella Casa, promettendo di mostrarsi propositivo rispetto alle attività che gli verranno proposte nei prossimi giorni.