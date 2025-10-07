Simona Ventura al GF si commuove con Francesca: “I matrimoni finiscono, ma non si smette di essere genitori”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesca e Simone sono madre e figlio e partecipano insieme al Grande Fratello e nella puntata di questa sera, lunedì 6 ottobre, hanno dato modo ai telespettatori di far conoscere la loro storia. Francesca ha raccontato del matrimonio naufragato con il suo ex marito, padre di Simone, dopo aver scoperto un tradimento. Nonostante abbia ritrovato se stessa, soffre perché i figli non vivono bene la separazione.

Il racconto di Francesca al GF

In un video trasmesso nella puntata del GF di stasera, è stato mostrato il momento in cui Francesca ha parlato di sé ai suoi inquilini. "Mi sono fidanzata a 16 anni con il padre dei miei figli. Dopo la nascita di Simone ci siamo sposati, ero felice fino a quando ho scoperto un tradimento, dopo 22 anni di matrimonio. Non me l'aspettavo", le parole dichiarate prima di scoppiare in lacrime. Il suo ex marito si è pentito del tradimento, ma "ci ho provato a perdonarlo ma sono durata due settimane". Da allora ha dovuto cambiare vita e fare i conti con alcuni problemi economici: "La tinta me la faccio a casa, e sono felice. Simone sa cosa abbiamo passato, non l'ho mai lasciato. Abbiamo dovuto cambiare casa perché io non potevo più tenerla". In diretta su Canale5, poi, la donna ha aggiunto: "Ho riscoperto me stessa, ho cercato di ascoltarmi, di dare spazio ai miei hobby con un unico obiettivo, fare la mamma, ma guardando anche me. Perché per tanto tempo non l'ho fatto. Vedere i miei figli stare male perché non hanno più la famiglia di prima fa male. Nonostante i problemi economici non ho mollato".

Simone soffre la mancanza del padre, Ventura si commuove

Simone oggi soffre la mancanza del padre che vive lontano da casa sua. "Avevo i genitori più belli del mondo, poi le cose sono andate così. Papà è andato via, sta lontano, quindi la speranza è quella di poter accorciare le distanze. Mi avrebbe fatto piacere fare alcune cose con un padre. Mi manca la tavola piena a cena", ha dichiarato il giovane in lacrime. Le sue parole hanno commosso Ventura che ha provato a consolare il giovane, invitando i genitori a non dimenticare il loro ruolo con i figli: "Gli amori e i matrimoni finiscono, ma non si deve mai smettere di essere genitori. Faccia quello che vuole tuo padre, ma deve essere orgoglioso di avere una moglie come Francesca e due figli come te e tua sorella".