Giulio Carotenuto inizia male il suo GF: ci prova con tutte ma le concorrenti lo smascherano

Il primo flirt nella casa del Grande Fratello, quello che sembrava esser nato tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi, si è già spento. Nella casa di Cinecittà in questi giorni il concorrente napoletano, dopo aver dormito con la romana a cui si era avvicinato nei primi giorni, ha provato a conquistare anche altre inquiline. Nessuna, però, ci è cascata e nella puntata in diretta su Canale5 del 6 ottobre, è stato smascherato. "È il mio modo di fare" si è giustificato Giulio, senza ottenere consensi.

Le parole di Giulio Carotenuto

Dopo aver assistito alle immagini delle avance mosse negli ultimi giorni, Giulio Carotenuto ha parlato del flirt con Benedetta Stocchi, nato nei primi giorni, ammettendo però di avere corso troppo. "Ho lasciato fluire le mie emozioni e la sintonia che si è creata. Sono stato spontaneo, ho provato a non limitarmi e invece è passato il messaggio che volevo usarla. Ho scherzato con quella frase, "vediamo se conquisto anche lei" (riferendosi a Grazia, ndr). Io ho fatto un errore ad affrettare le cose. Ho fatto un errore, l'ho detto anche a Benedetta, abbiamo corso troppo. Ma io non ci gioco su" ha dichiarato il concorrente provando a giustificare il suo atteggiamento da cascamorto. "È il mio modo di fare", ha aggiunto. Benedetta, allora, ha detto la sua: "Rifarei tutto, è un bel ragazzo ma è un parac*lo. Sapevo che giocava, ma ho fatto quello che sentivo. Che ci avesse provato con tutte si era capito".

La sgridata di Anita: "Ma come fai? 24 ore prima dormivi con un'altra"

Anita ha preso parola per attaccare il suo inquilino che, la sera dopo aver dormito con Benedetta, si è avvicinato a lei per muoverle avances. "La sera dopo si è avvicinato a me. Mi ha detto che sono il suo prototipo di donna. 24 ore prima aveva dormito con Benedetta, che è una roba intima. Ma come fai?" ha dichiarato rivolgendosi a Giulio che, in silenzio, ha incassato le accuse. A difenderlo soltanto Floriana Secondi in studio.