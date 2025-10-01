Primo flirt al GF: Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi insieme sotto le coperte, ma qualcosa non convince

Sarebbe scattato il primo flirt tra Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi nella casa del Grande Fratello. Dopo soli due giorni dall’inizio del reality i due sembrano essere già inseparabili: ecco perché ad alcuni concorrenti la loro vicinanza puzza. Per Jonas starebbero giocando già di strategia.

Scatta ufficialmente il primo flirt nella casa del Grande Fratello e gli inquilini urlano già alla strategia. Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto sin dall'inizio della loro convivenza nella casa di Cinecittà, che risale a solo due giorni fa, hanno dimostrato di avere un certo feeling. Tra abbracci sotto le coperte, effusioni davanti a tutti e sguardi complici, i due sembrano essersi avvicinati particolarmente e non sembrerebbero essere solo amici. Il reality però è iniziato solo lo scorso lunedì, e visti i precedenti tra GF Nip e Vip, alcuni inquilini li accusano di star giocando per ottenere consensi.

Il flirt tra Giulio e Benedetta al Grande Fratello

Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi dal giorno 1 hanno dimostrato di avere una certa affinità e nelle ultime ore non stanno più nascondendo il loro flirt. Anche gli inquilini della casa si sono accorti della loro vicinanza e non si sono tirati indietro dal fare qualche domanda scomoda. "Sto monitorando" ha dichiarato Francesca e i due, scherzando, hanno giustificato la loro vicinanza sul divano, sotto le coperte, motivandola con il "freddo". Sono seguiti baci, carezze e sguardi maliziosi, tanto che Benedetta ha scherzato con lui e con gli inquilini: "Mettetegli le manette e lasciamolo sul divanetto".

Nelle ultime ore il flirt si è spinto oltre e i due sono stati ripresi dalle telecamere della casa nella notte, mentre erano sotto le coperte, a letto insieme.

L'accusa di Jonas: "È solo strategia"

La loro vicinanza, però, non ha convinto tutti. Jonas nelle ultime ore ha condiviso le sue prime impressioni, ammettendo di essere infastidito da alcuni atteggiamenti. In particolare dalla vicinanza, secondo lui troppo precoce, tra alcuni. Sebbene non faccia nomi, il riferimento al napoletano e alla romana – unici protagonisti del primo flirt – sembrerebbe esser chiaro. "Ho visto alcuni con degli obiettivi. Alcuni sono anche un po' subdoli. Iniziare subito col contatto fisico, immediato, è una strategia", le parole del concorrente.