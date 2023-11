Grande Fratello, Jill Cooper eliminata: sei concorrenti in nomination Jill Cooper è stata eliminata dal Grande Fratello nella puntata del 13 novembre. In nomination sei concorrenti: Ciro Petrone, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Anita Olivieri e Rosy Chin.

A cura di Elisabetta Murina

Jill Cooper è stata eliminata dal Grande Fratello nella puntata del 13 novembre 2023. In nomination sei concorrenti: Ciro Petrone, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi, Anita Olivieri e Rosy Chin. Un appuntamento, quello del realtà di Alfonso Signorini, ricco di emozioni e nuove vicende: Mirko Brunetti ha avuto un confronto con la ex Perla Vatiero che gli ha mandato un video messaggio, dal momento che il suo ingresso è saltato a causa del covid, mentre Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi hanno messo un punto alla loro storia. La stessa attrice, poi, ha avuto un faccia a faccia con la coinquilina Anita.

Chi è uscito nella puntata del 13 novembre 2023, le percentuali

A dover lasciare definitivamente il Grande Fratello, nella puntata del 13 novembre, è stata Jill Cooper. La nota personal trainer dei vip è stata la meno votata dal pubblico e ha perso al televoto contro altri due concorrenti, Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi. Ecco le percentuali di voto:

Giuseppe Garibaldi 49%

Ciro Petrone 29%

Jill Cooper 22%

Chi sono i concorrenti in nomination

Come ogni puntata, anche nella diretta del 13 novembre 2023 è arrivato il momento delle nomination, divise tra palesi e segrete. A farle nel segreto del confessionale sono state Rosy, Angelica, Beatrice, Fiordaliso e Letizia che hanno votato rispettivamente Grecia, Anita e Beatrice.

Quanto a quelle palesi, fatte in Superled, Paolo ha mandato al televoto Massimiliano, mentre Alex, Mirko, Giampiero e Vittorio ha fatto il nome di Ciro. Lui, a sua volta, ha scelto Vittorio, mentre Giuseppe ha fatto il nome di Massimiliano. I concorrenti più votati, a rischio eliminazione, sono quindi Ciro, Massimiliano, Grecia, Beatrice, Anita e Rosy.

Cosa è successo al GF: le news della puntata del 13 novembre 2023

La puntata del 13 novembre del Grande Fratello è stata ricca di emozioni. Alfonso Signorini ha cominciato facendo sapere che l'ingresso nella Casa di Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti, è saltata perché la ragazza ha contratto il Covid. "Te l'ha tirata Greta?", ha scherzato il conduttore. Nonostante questo, i due hanno avuto modo di confrontarsi in collegamento, durante il quale entrambi sono scoppiati a piangere confessandosi il bene che provano uno nei confronti dell'altra, dopo molti anni passati come coppia. Spazio poi alla complicata vicenda tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: il ragazzo ha confessato a Signorini di voler lasciare l'attrice perché sta male e per via dei troppi litigi. Nel frattempo, lei si è confrontata con Anita, che l'ha attaccata: "Hai urlato che non ho le mutande, sei ridicola e imbarazzante”.