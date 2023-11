Anita Olivieri contro Beatrice Luzzi: “Hai urlato che non ho le mutande, sei ridicola e imbarazzante” Al Grande Fratello, il faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri dopo gli scontri avuti nei giorni scorsi. Anita si è detta intenzionata a non rivolgere più la parola alla gieffina.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 13 novembre, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza dopo i numerosi scontri tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Quest'ultima è andata su tutte le furie quando l'attrice ha urlato davanti a tutti: "Anita non ha le mutande".

Cosa pensa Beatrice Luzzi di Anita Olivieri

Alfonso Signorini, alla luce dei numerosi scontri dei giorni scorsi, ha chiesto a Beatrice Luzzi se sia più infastidita dal fatto che Anita si impicci dei fatti suoi o dell'incapacità di Giuseppe di difenderla. L'attrice ha risposto:

Tutte e due le cose. Anita mi offende in tutti i modi, dice che faccio paura, che non vorrebbe essere mia figlia, che origlio. Perché fa così? Da parte sua sento una forma di forte invidia, di competizione, a prescindere da Giuseppe.

Anita Olivieri ha rispedito le accuse al mittente: "Io non invidio niente a Beatrice. Prima di entrare qua non sapevo neanche chi fosse. Non me ne frega niente di lei. A me interessa di Giuseppe. Loro usano me come capro espiatorio quando sono loro ad avere problemi. Spero esca il video in cui ero in piscina e lei è venuta a dirmi che sono volgare. Io ho avuto un rapporto stretto con Giuseppe molto prima che arrivasse lei".

Il confronto tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi

Il conduttore ha isolato Anita Olivieri e Beatrice Luzzi perché avessero un confronto. Innanzitutto Beatrice ha sostenuto di non essere turbata dal fatto che Anita non l'abbia mai vista prima in tv: "Non mi turba, ho avuto successo quando era piccina". E Anita ha tagliato corto spiegando di non vedere quel tipo di programmi. Poi, Alfonso Signorini ha mostrato il video in cui Beatrice Luzzi, mentre Anita si allenava, urlava: "Non ha le mutande". E Olivieri replicava comprensibilmente furiosa:

Si è messa a urlare "Non hai le mutande". Sei mia madre? Urlare come una ragazza invidiosa che ho il sedere di fuori. Vai o resta qui a parlare da sola. Sei ridicola, imbarazzante, immatura. Cosa vuoi da me? Non voglio che mi lanci frecciatine. Guardi il mio sedere. Ma vi rendete conto?

Una volta tornati in diretta, Anita ha ripreso la parola: "Sono contenta che abbiate fatto vedere il video. Io avevo chiesto scusa a Beatrice e Giuseppe. Ci eravamo abbracciate. Il giorno dopo la frecciatina mentre mi allenavo, ha detto che non ho le mutande. Poi, altre frecciatine e ho capito che con Beatrice è totalmente inutile". E ha continuato:

Ho sempre detto a Beatrice quello che penso. Non ti invidio, non ho mai pensato di fare l'attrice, non mi interessa. Da te sento di non poter imparare niente. Uno dei miei pochi pregi è che dico le cose in faccia. Ho tolto tutte le mie armi quel giorno e tu, il giorno dopo sei tornata peggio. Non ho altro da dirti. Non mi fa né caldo né freddo se ci sei. Stare qui così non ne vale la pena. Se vorrai continuare la tua lotta, smetterò di rispondere. Io non c'entro niente con i problemi che hai con Giuseppe.

Beatrice Luzzi ha replicato: "Quando sei arrivata, dopo due giorni hai detto che scruto, che faccio paura, che ti vergogneresti di essere mia figlia, dicevi che Giuseppe in realtà era pazzo di Samira. Io non mi sono mai permessa di provare fastidio verso la vostra amicizia". E quanto alla questione delle mutande, ha concluso: "Non si può dire che ognuno fa quello che vuole. Se siamo a una lezione di fitness con le telecamere puntate e io vedo un sedere in trasparenza davanti a tre persone, mi è venuto da urlare: "Anita non ha le mutande".