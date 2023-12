GF, Anita: “Beatrice Luzzi è un’attrice finita”, Signorini: “Almeno lei una carriera l’ha avuta” In diretta al Grande Fratello, Anita Olivieri offende Beatrice Luzzi definendola “un’attrice dalla carriera finita”. A difenderla è il conduttore Alfonso Signorini: “Almeno lei una carriera ce l’ha avuta”.

Nella puntata del Grande Fratello di sabato 2 dicembre, Anita Olivieri ha offeso Beatrice Luzzi definendola “un’attrice dalla carriera finita”. Una frase che non è andata a genio al conduttore Alfonso Signorini che, tradendo la sua simpatia nei confronti dell’attrice – simpatia che ha sempre ammesso ad alta voce – ha risposto all’inquilina della Casa di Cinecittà per le rime.

Che cosa ha detto Anita Olivieri a Beatrice Luzzi

In una clip, Anita ha offeso Beatrice pungendola a proposito della sua carriera di attrice: “Ha finito la sua carriera e cerca di mettersi in mostra al GF. Ma se ha finito di fare l’attrice non è colpa mia. Non so che ha contro le ragazze più giovani”. “Penso di essere molto più giovane di lei. Un’attrice finita? A me non piaceva più tanto recitare e non anelo a recitare ancora. Soprattutto non recito nella vita, non ne ho bisogno”, è stata la risposta di Beatrice in diretta. Ma a difendere Luzzi è arrivato Signorini che si è rivolto ad Anita e, tra il serio e il faceto, ha provato a rimetterla al suo posto, invitandola a più miti giudizi: “Se lei è una tarantole, tu sei un serpente a sonagli. Sai, una grande attrice di Hollywood, quando le dicevano che la sua carriera era finita, rispondeva ‘Almeno io una carriera l’ho avuta’”.

Beatrice Luzzi: “Non mi metto in competizione con Anita”

Ma Beatrice non è apparsa minimamente colpita dal giudizio manifestato da Anita alla quale ha risposto così: “Nel video in cui lei va in giro a dire che manipolo Vittorio c’era lei. È lei che va in giro a dire che sono una manipolatrice”. Probabilmente colpita dall’intervento di Alfonso, Anita ha deciso di non raccogliere e ha spiegato di avere solo risposto a una provocazione dopo avere provato tutto il possibile per trovare con Luzzi un punto di incontro: “Non mi metto in competizione con lei, sto solo cominciando a domandarmi il motivo del suo atteggiamento. Ho fatto qualsiasi cosa per riavvicinarsi ma adesso basta”.