Beatrice Luzzi furiosa con Anita: “Strega smettila di parlare di me, stai giocando sulla mia pelle” Un acceso scontro si è consumato nella casa del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. L’attrice accusa la ragazza di intromettersi nei suoi affari, soprattutto nella sua relazione con Garibaldi, la discussione si protrae a lungo lasciando spazio anche ad altri che intervengono.

Nella casa del Grande Fratello gli animi si scaldano piuttosto facilmente e, infatti, si assiste ad uno scontro particolarmente acceso tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. L'attrice si è scagliata contro la gieffina accusandola di parlare sempre male di lei e anche del suo rapporto con Giuseppe Garibaldi al quale si è riavvicinata.

La lite tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri

La discussione è nata prendendo spunto da alcune dichiarazioni fatte nella puntata di giovedì 9 novembre, in cui si è parlato del ritorno di fiamma tra l'attrice e il trentenne calabrese, che secondo Anita non è reale, ma risponde a delle esigenze di gioco.

Beatrice, quindi, si è scagliata contro l'inquilina scatenando un serrato botta e risposta: "Smettila di parlare di me, sei una ragazzina. È da quando sei entrata che parli male di me, su tutti i temi, fatti una vita tua Anita", ricevendo in risposta: "Ce l'ho una vita e molto bella pure", Luzzi allora incalza: "Non ce l'hai stai sempre a parlare di me. Fatti gli affari tuoi, perché la verità è che in diretta state sempre a parlare di me, perché non avete nient'altro di cui parlare", ma Anita non esita a rispondere: "Sto al Grande Fratello quindi posso parlare di chi voglio perché me lo chiedono Bea".

L'attrice si infuria a avvicinandosi le dice: "E allora quando io vengo a confrontarmi non mi dici basta, non mi dici basta hai capito? Ti confronti", Anita le risponde a tono, ma Beatrice non ha intenzione di retrocedere e riprende:

Non c'entra niente torto e ragione, tu ogni diretta, ogni cosa, da quando sei arrivata che stai a fare frecciate a dire cattiverie su di me. Quando io mi vengo a confrontare dici basta, non si fa così Anita, sono stufa di te, ti devi fare la vita tua. Hai capito? Non parlare più di me, fatti una vita tua.

La ragazza, quindi, torna a spiegare che l'unico motivo per cui parla di lei e di Giuseppe Garibaldi è solo perché le chiedono di farlo, ma Beatrice continua: "Sei una strega sei, da quando sei entrata che dici cattiverie a destra a manca, strega". Le due continuano a battibeccare, l'attrice insinuando che Anita non abbia contenuti e quest'ultima difendendosi dicendo di non aver bisogno di fare dinamiche per sopravvivere all'interno del reality.

L'intervento di Fiordaliso contro Giuseppe

Il discorso, però, continua e prendono parte alla discussione anche altri inquilini. Il fulcro dell'intero dibattito ruota attorno alle parole che Anita ha detto durante la diretta dello show, dalle quale emergeva un messaggio ben preciso sull'atteggiamento di Giuseppe nei confronti di Beatrice. A questo proposito, quindi, interviene Fiordaliso che, quindi, fa notare a Garibaldi che avrebbe potuto opporsi a quanto detto dall'amica in puntata:

Tu sei sempre contorto, hai paura a parlare per non offendere lei e hai paura a parlare per non offendere Anita. Abbia pazienza Giuseppe, ma tu sei proprio un bambino. Hai paura a prendere una posizione. Se la tua donna è lei e non sei d'accordo con Anita con quello che ha detto, la prendi e le dici adesso la finisci.

Beatrice vedendosi spalleggiata, quindi, inveisce contro il trentenne e gli dice: "E se lo fai, lo fai in diretta, lo fai perché lei offende me", Giuseppe prova a discolparsi dicendo: "Ma se lei la pensa in quel modo non la smuovi"

Il chiarimento tra Anita e Beatrice

La lite ha coinvolto man mano tutta la casa che ha assistito a questo continuo punzecchiarsi tra Beatrice e Anita, qualcuno si è intromesso, altri invece sono rimasti in disparte. L'attrice ha sottolineato come, alla fine, si siano trovate a litigare due donne per colpa di un uomo che non ha avuto il coraggio di dire quello che avrebbe dovuto in difesa della sua compagna. Successivamente le gieffine si cono chiarite: "Facciamo una tregua, sperando che duri?" dice Anita che si avvicina a Beatrice per abbracciarla e poi aggiunge: "Non mi intrometterò più, tutte le storie hanno alti e bassi, non dirò più niente".