Garibaldi scopre che l’aereo con Beatrice Luzzi non era per lui: “I fan lo hanno inviato a Grecia” Giuseppe Garibaldi scopre in diretta al GF che l’aereo che credeva i fan avessero inviato a lui e a Beatrice Luzzi era in realtà indirizzato a Grecia Colmenares. Di delusione l’espressione del concorrente. Alfonso Signorini: “Siamo stati cattivi”.

Giuseppe Garibaldi scopre in diretta al Grande Fratello che l’aereo di coppia che credeva di avere ricevuto insieme a Beatrice Luzzi era in realtà indirizzato a Grecia Colmenares. Il concorrente, che è tornato a baciare Beatrice proprio dopo avere visto l’aereo, aveva ringraziato i fan per quella che riteneva fosse una manifestazione di supporto alla storia nata nella Casa con l’attrice. A quella storia, diversi coinquilini non credo. Anita Oliviero, in particolare, sostiene che i due stiano solo fingendo: “Io sono sempre sincera, conosco i sentimenti di Giuseppe perché ci parlo da mesi. Per me sta giocando. Credo che entrambi si stiano scambiando dei momenti di affetto anche se nessuno dei due vede qualcosa al di fuori di questa Casa. Stanno passando il tempo”.

Beatrice Luzzi: “Ci sono ricascata”

Prima di tendere a Garibaldi l’imboscata relativa all’aereo, il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto e Beatrice il significato del bacio dato a Giuseppe. “Se darsi un bacio fa la differenza, vuol dire che ci sono ricascata. C’è un’energia, uno scambio forte, fatevene una ragione”, ha risposto Luzzi. “Vi siete massacrati e adesso siete di nuovo vicini. Non vi seguo più”, li ha invece rimproverati Anita, una presa di posizione contro la quale si è schierato Garibaldi: “È assurdo pensare che quello tra noi sia un gioco. Sento che mi piace, che mi affascina. Non ci siamo riavvicinati dopo l’aereo, ma molto prima”.

L’aereo dei fan per Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares

Solo a quel punto, poco prima che il blocco terminasse, Signorini ha fatto la parola a Rebecca Staffelli affinché la “voce del web” desse voce alle segnalazioni ricevute. “L’aereo non era per Beatrice e Giuseppe Garibaldi ma per Beatrice e Grecia. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni”, ha spiegato la giovane. Garibaldi non è riuscito a celare l’espressione di delusione che gli si è dipinta sul viso, per poi tentare di reculare: “Da parte mia, non cambia niente”. “Ne sono certo”, ha commentato ironico Signorini.