Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si baciano dopo l’areo dei fan al GF, Anita: “Cavalcano l’onda”

Colpo di scena al Grande Fratello. Dopo avere garantito, e non solo in un’occasione, che non sarebbe più tornata con Giuseppe Garibaldi dopo la frase gravissima pronunciata qualche settimana fa, Beatrice Luzzi ha fatto marcia indietro. L’attrice e il coinquilino sono tornati ad avvicinarsi dopo avere ricevuto un aereo con il quale i fan chiedevano loro di mettere da parte i rispettivi rancori. E qualche ora fa si sono perfino baciati. Il tempismo di questo riavvicinamento ha insospettito i coinquilini e, in particolare, Anita Oliviero che ha dimostrato di non credere alla buona fede dei due.

Il testo dello striscione dei fan “Beabaldi”

Il testo dello striscione dell’aereo volato sopra la Casa di Cinecittà che potrebbe avere smosso le acque tra Beatrice e Giuseppe recitava: “Beatrice e Giuseppe, voi la vostra cura. Noi con voi. I fan”. Entrambi hanno ringraziato i loro sostenitori, felici di sentirsi tanto benvoluti, nonostante qualche perplessità di Beatrice che ha commentato: “Mi mettete in grave difficoltà. Faremo del nostro meglio ma non so cos’altro promettere”. Poco dopo l’arrivo di quell’aereo, Luzzi e Garibaldi si sono baciati, dimostrando di volere dare un’altra opportunità al loro rapporto.

La reazione dei coinquilini al bacio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

La prima a reagire negativamente di fronte a quel bacio arrivato subito dopo l’aereo è stata Anita Oliviero. “Stanno seguendo l’onda di quello che vedono fuori”, ha commentato la gieffina, “È chiaro che se vedono che fuori questa situazione può piacere, cavalcano l’onda”. Di tutt’altro avviso Beatrice che ha illustrato i motivi che l’hanno spinta ad abbassare le difese: “Per me, Giuseppe qua è importante. Avrei preferito che uscisse proprio per non ritrovarmi in questa situazione. L’attrazione c’è perché è una persona che mi cura”. Anche Garibaldi si è detto convinto di volere dare un’altra opportunità alla loro storia, sebbene preoccupato dal fatto che l’attrice non sembri completamente certa di volere fare passi avanti. “Beatrice cederà”, è stato il commento di Fiordaliso, “Qua dentro il tempo passa quando hai un piccolo sentimento, ti fa andare avanti nella giornata”.