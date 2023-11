GF, tra Beatrice Luzzi e Garibaldi scatta ancora la passione: il romantico bacio che sancisce la pace Scatta di nuovo la passione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. Dopo settimane di lontananza, i due concorrenti si sono riavvicinati e si sono lasciati andare a romantici baci, prima durante un lento e poi sotto le coperte.

Scatta di nuovo la passione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. Dopo settimane lontananza, in cui l'attrice aveva messo in chiaro di non voler "rimettere il suo cuore in mano" al coinquilino, nella notte i due si sono lasciati andare a un romantico bacio sotto le coperte, che non è di certo passato inosservato agli occhi dei concorrenti e sui social.

Il riavvicinamento tra Garibaldi e Beatrice: il bacio sotto le coperte

Nella casa de GF, Beatrice e Garibaldi hanno passato la serata dell'8 novembre insieme, riavvicinandosi sempre di più e ritrovato quella complicità che sembrava persa ormai da settimane. I due hanno ballando un romantico lento insieme, viso contro viso, lasciandosi andare a carezze, gesti affettuosi e anche baci a stampo, sinonimo di un sentimento che non si è spento.

Poco dopo si sono spostati in giardino isolandosi dal resto del gruppo. Sdraiati sui divanetti, Giuseppe e Beatrice si sono nascosti sotto le coperte e si sono baciati con passione. Un gesto che sancisce la pace tra i due. Durante il bacio, il 30enne calabrese ha iniziato a perdere sangue dal naso e, come si vede in un video che circola su X (ex Twitter), Beatrice ha raccontato a Paolo Masella e Letizia Petris di essersi trovata con il suo sangue in faccia, mentre lui nel frattempo è andato a pulirsi e poi in confessionale.

Come è cambiato il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Il sentimento nato tra Luzzi e Garibaldi nella Casa del GF ha attraversato alti e bassi. Dopo la decisone di chiudere e di allontanarsi uno dall'altra, Giuseppe aveva provato a riconquistare l'attrice, ammettendo di sentire la sua mancanza: prima le aveva scritto una lettera, poi parlando con Alfonso Signorini aveva ammesso di sentire per lei le farfalle nello stomaco. Luzzi invece non si era sbilanciata allo stesso modo, spiegando che avevano trovato una "forma affettuosa di convivenza", pur all'apparenza rimanendo ferma sulla sua decisione di non voler iniziare nulla di serio. "Io me la vivo, non significa che rimetto il cuore in mano, non posso. Nonostante le sue buone intenzioni, non credo lui possa gestire nulla del genere", aveva detto.