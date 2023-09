Grande Fratello, Beatrice Luzzi isolata dal gruppo: “In diretta si mostra diversa da com’è” Beatrice Luzzi, concorrente del Grande Fratello, diventa nuovamente bersaglio del gruppo di coinquilini. Nella puntata di giovedì 28 settembre, l’attrice è stata accusata di edulcorare i suoi atteggiamenti per piacere al pubblico: “Si mostra diversa rispetto a com’è davvero”.

A cura di Stefania Rocco

Beatrice Luzzi diventa nuovamente bersaglio del gruppo al Grande Fratello. L’attrice divide la Casa, in parte anche a causa dei suoi atteggiamenti. Questo almeno è quanto sostengono i suoi coinquilini che la accusano di essere spigolosa e poco interessata a fare gruppo. Certamente, Beatrice è una tra le concorrenti più interessanti di questa edizione del reality show, una delle poche in grado di fare presa sul pubblico a casa cui è piaciuta in particolare la sua aria da “villain”.

Le critiche degli inquilini del GF a Beatrice Luzzi

Nonostante la simpatia tributatale dagli spettatori del reality, i concorrenti continuano a trovare Beatrice insopportabile. “Se Beatrice se ne andasse dalla Casa, sarebbe il top. Un giorno è una persona piacevole e cerca di fare gruppo, il giorno dopo cambia. Non capisco la sua strategia”, ha fatto presente Lorenzo Remotti, specificando le ragioni della sua antipatia. Anche Anita Olivieri si è detta lontana dai modi di fare di Beatrice: “Lei non ha provato ad avere un dialogo con me. Era già partita con un attacco. Non vuole integrarsi anche se durante le puntate in diretta sembra una persona diversa”.

Beatrice Luzzi: “Provo a fare gruppo ma non me lo permettono”

Beatrice, in diretta, si è difesa spiegando che, contrariamente a quanto sostenuto dai concorrenti del reality, lei starebbe provando a integrarsi: “Non ho strategie e non cerco di fare gruppo. Ci provo ma quando arrivo, spesso mi si dà la schiena". Cesara Buonamici si è detta certa che la concorrente sia perfettamente capace di sfruttare questa situazione a suo vantaggio: “Beatrice è vittima e anche carnefice”. Ma l’attrice si è detta in disaccordo: “Sto soffrendo tanto di questa cosa. Non mi sono presa spazio, non ho fatto la primadonna. Da un punto di vista tattico, è più facile nominare me perché così non si nominano tra loro. So di essermi comportata sempre in maniera corretta, leale e generosa. Nella vita fuori dalla Casa non ho mai avuto problemi di relazioni".