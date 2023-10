Grande Fratello 2023/24, Lorenzo Remotti eliminato: chi sono i nominati dell’ottava puntata Lorenzo Remotti è l’eliminato della puntata del 5 ottobre del Grande Fratello. Anita, Grecia e Valnetina i concorrenti al televoto. Una di loro dovrà lasciare definitivamente la Casa nella prossima puntata.

A cura di Elisabetta Murina

Lorenzo Remotti è stato eliminato, seppur in maniera del tutto inaspettata, nella puntata del 5 ottobre del Grande Fratello. Il concorrente ha perso al televoto flash contro Arnold Cardaropoli, Valentina Modini e Vittorio Menozzi. Il preferito del pubblico è Beatrice Luzzi. Tre concorrenti sono in nomination, ovvero Anita, Grecia e Valentina.

Chi è uscito nella puntata del 5 ottobre 2023

Nella puntata del 5 ottobre 2023, Lorenzo Remotti ha dovuto lasciare il Grande Fratello. Il concorrente ha perso al televoto flash contro Arnold Cardaropoli, Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Vittorio Menozzi. Ecco le percentuali:

Arnold Cardaropoli

Lorenzo Remotti

Valentina Modini

Vittorio Menozzi

È stata Beatrice Luzzi, preferita dal pubblico, a fare il nome di Lorenzo Remotti, mettendolo così a rischio eliminazione. Lui, a sua volta, ha indicato Arnold Cardaropoli. Quest'ultimo ha fatto il nome di Valentina Modini, che ha indicato Vittorio Menozzi come avversario di televoto.

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche nella puntata del 5 ottobre è arrivato il momento delle nomination, che questa settimana sono state palesi e segrete. Beatrice Luzzi è immune in quanto preferita dal pubblico. Si inizia con le nomination palesi dove Rosy Chin fa il nome di Grecia Colmenares, anche Grecia nomina Rosy, Giuseppe nomina Valentina, mentre Letizia fa il nome di Grecia, anche Arnold fa il nome di Grecia, Valentina nomina Grecia. Vittorio fa il nome di Giselda che a sua volta nomina Grecia. Infine Anita nomina Valentina.

È la volta, poi, delle nomination fatte in confessionale. Samira Lui nomina Valentina, Fiordaliso fa il nome di Grecia, Ciro nomina Grecia, Angelica fa il nome di Grecia e anche Paolo. È il turno di Heidi che nomina Anita, Massimiliano fa il nome di Grecia, Alex nomina Anita, infine Beatrice fa il nome di Arnold.

Cosa è successo al GF: le news dell'ultima puntata del 5 ottobre 2023

Nel corso della puntata del Grande Fratello, trasmessa giovedì 5 ottobre, come già precisato c'è stata un'eliminazione a sorpresa. Inoltre, è stato concesso ampio spazio agli scontri avvenuti nella casa negli ultimi giorni. In particolare, sono proseguiti i dissapori tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. In puntata, il concorrente l'ha definita: "Giocatrice, stratega, falsa, ipocrita e nociva". Anche Cesara Buonamici l'ha punzecchiata: "Ti sei messa in testa di fare saltare i nervi a tutti?". Quindi spazio al gossip con Ciro Petrone e Fiordaliso che in confessionale, con un pizzico di ironia, hanno ipotizzato un interesse di Giuseppe Garibaldi nei confronti di Beatrice Luzzi, mentre Paolo Masella avrebbe un interesse per Letizia Petris ma anche per Anita Olivieri. Spazio anche al confronto tra Grecia Colmenares e il resto della casa.