Alex Schwazer e gli inquilini del GF contro Grecia Colmenares: “Non si può parlare con lei, è furba” Nella puntata del 5 ottobre del Grande Fratello spazio al confronto tra Grecia Colmenares e Alex Schwarzer, dopo lo scontro di qualche giorno prima. L’attrice poi è stata presa di mira anche dagli altri inquilini, che la accusano di essere falsa.

Nel corso della puntata del 5 ottobre del Grande Fratello, spazio allo scontro avvenuto in settimana tra Grecia Colmenares e Alex Schwarzer. Lo sportivo ha perso la pazienza con la coinquilina e l'ha zittita, con tanto di dito sulla bocca, facendola andare su tutte le furie. Sui social, il gesto non è passato inosservato, così come il comportamento dei presenti, che sono rimasti fermi a guardare.

Il confronto in diretta tra Alex e Grecia

In diretta, Grecia e Alex hanno avuto modo di confrontarsi su quanto accaduto tra loro in giardino qualche giorno prima. Il concorrente ha spiegato perché ha perso la pazienza e ha urlato alla coinquilina di smettere di parlare: "Ero stanco, volevo solo dire la mia ma non sono riuscito a inserirmi. Non mi faceva parlare, ho preferito andarmene". L'attrice sudamericana si è allora difesa spiegando di non amare le persone che parlano alle spalle delle altre e che lei è interessata solo a quello che pensa il pubblico, oltre che alla sua opinione. I due sembrano aver chiarito, ma Grecia è stata presa di mira anche da altri inquilini della Casa.

Cosa pensano i concorrenti di Grecia Colmenares: "Furba, non si può parlare con lei"

Alfonso Signorini ha mostrato in diretta un filmato nel quale alcuni concorrenti hanno espresso sinceramente la loro opinione su Grecia Colmenares. Le critiche erano rivolte tutte al carattere della concorrente, in particolare al fatto che sia furba, parli molto e non si riesca ad avere un confronto con lei. L'attrice ha allora commentato e tentato di difendersi, spiegando meglio il suo punto di vista: "Cerco di stare nel gruppo e trovare una soluzione al problema. Per me esiste solo quello che penso io e il pubblico, difendo la verità. Se una cosa è vera ascolto, se è falsa mi difendo come una leonessa".