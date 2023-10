Alex Schwarzer furioso inveisce contro Grecia: “Stai zitta, parlo io e poi tu rispondi” Durante una discussione, Alex è intervenuto contro l’attrice sudamericana dicendole di tacere in maniera esplicita, con tanto di dito alla bocca, per permettergli di dire la sua. Un atteggiamento che sui social non è stato affatto apprezzato dal pubblico, che ha sottolineato non solo come il resto del gruppo sia rimasto impassibile davanti alla scena.

A cura di Giulia Turco

Al Grande Fratello va in scena un dibattuto molto acceso che mette in luce una versione finora inedita di Alex Schwarzer. Il campione di maratona, che fino ad oggi si è limitato ad allenarsi entrando fin troppo poco nelle dinamiche tra gli inquilini, ha perso la pazienza durante una discussione con Grecia Colmenares.

La discussione tra Grecia e Alex

Durante una discussione con Fiordaliso e Garcia Colmenares, Alex è intervenuto contro l’attrice sudamericana dicendole di tacere in maniera esplicita, con tanto di dito alla bocca, per permettergli di dire la sua. Al centro del dibattito c’era l’interesse sentimentale di Massimilano Varrese nei confronti di Heidi Baci. “Adesso te lo spiego io perché è arrabbiato con me”, è intervenuta Grecia. “Tu attacchi lui dicendo che è sempre arrabbiato”, ha preso le difese di Varrese lo sportivo, facendosi sempre più infastidito. “Stai zitta, stai zitta, parlo io e poi tu rispondi”, le ha detto con fare aggressivo, avvicinandosi a lei. Un atteggiamento che sui social non è stato affatto apprezzato dal pubblico, che ha sottolineato non solo come il resto del gruppo sia rimasto impassibile davanti alla scena, ma ha anche ricordato che durante le edizioni precedenti alcuni concorrenti sono stati squalificati per comportamenti scorretti meno espliciti.

Il percorso di Alex Schwarzer al Grande Fratello

Lo sportivo è entrato a far parte del programma con la promessa da parte della produzione di poter continuare ad allenarsi in previsione delle Olimpiadi di Parigi del 2024. Nonostante la sua delicata situazione sportiva, Alex spera che la giustizia sportiva possa permettergli di partecipare alle qualifiche, considerando la sua condotta e la sua volontà. Nella casa in effetti si allena fino a quattro ore al giorno e segue una dieta rigorosa, a costo di rinunciare a prendere parte ad alcune delle dinamiche più personali tra gli inquilini. Non sono mancati i momenti di gioco e di scherzo con il gruppo, seppur centellinati, ma i giorni iniziano ad essere parecchi e la recente permanenza nel tugurio non deve avergli giovato benefici.