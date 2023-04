Gli ospiti di Domenica In, Verissimo e Che tempo che fa: domenica 23 aprile in tv Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio sono pronti ad aprire le porte dei loro salotti domenica 23 aprile: ecco gli ospiti di Verissimo, Mara Venier e Fabio Fazio nel weekend.

A cura di Gaia Martino

È già partito il weekend e i telespettatori sono pronti a godersi l'intrattenimento che offrono i salotti televisivi. Dopo la puntata di Verissimo di sabato 22 aprile che ha visto tra gli ospiti anche Milena Miconi, Federica Andreani e Paola Caruso, spazio agli show di domenica 23 aprile: tanti ospiti rilasceranno interviste esclusive, ecco i protagonisti delle nuove puntate di Domenica In, Verissimo e Che tempo che fa.

Gli ospiti di Verissimo domenica 23 aprile

Domenica 23 aprile Silvia Toffanin ospiterà nel suo salotto Roberto Bolle, eccellenza della danza di fama mondiale. Spazio poi a Sonia Bruganelli che per la prima volta si racconterà al fianco di Adele Bonolis, la figlia nata dal matrimonio con Paolo Bonolis. In studio a Verissimo andrà in scena la prima intervista di Romina Power con il figlio Yari Carrisi Power. Infine, spazio alla band i Pooh: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli ripercorreranno la loro ricca e lunga carriera insieme.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

La 32esima puntata di Domenica In, in programma dalle 14 su Rai Uno il 23 aprile, vedrà come di consueto tantissimi ospiti. Mara Venier intervisterà Rita Pavone, l'artista che oltre al suo lungo racconto regalerà al pubblico un'esibizione delle sue canzoni più famose. Per il momento dedicato a "e compagnia bella", a Domenica In ci sarà un omaggio al Bagaglino con Francesco Pingitore. Si legge su Tv Blog che insieme a lui anche gli storici protagonisti della compagnia di varietà. Nella nuova puntata dello show ci sarà Leo Gullotta, Martufello, Valeria Marini, Gabriella Labate e anche Simone Coccia, reduce dalla fine della storia d'amore con Stefania Pezzopane. Ospiti di Mara Venier anche Andrea Sannino e Gigi Finizio per il momento musica, e Fabio Testi.

Jovanotti tra gli ospiti di Che tempo che fa

Lorenzo Cherubini, nome all'anagrafe di Jovanotti, sarà ospite di Che tempo che fa domenica 23 aprile. A tre anni esatti dal successo della prima stagione, arriva su RaiPlay da lunedì 24 aprile Aracataca. Non voglio cambiare pianeta 2, un docutrip in 22 puntate nel quale Lorenzo Jovanotti torna ad attraversare in bicicletta il Sudamerica: a Fabio Fazio e al pubblico di Rai3 racconterà della sua avventura. Nella stessa puntata anche l'intervista al Ministro della Giustizia Carlo Nordio.