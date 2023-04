Federica Andreani a Verissimo sul rapporto con Piccolo G: “È il mio pensiero fisso, sono innamorata” Federica Andreani dopo l’eliminazione ad Amici ha parlato della sua avventura nel talent show nel salotto di Verissimo: “A volte mi sono sentita inferiore, Amici è stato come un lancio dal grattacielo”. Su Piccolo G: “Non ci siamo ancora visti, non vedo l’ora di incontrarlo di nuovo”.

Federica Andreani è stata ospite di Verissimo oggi, sabato 22 aprile. L'ex allieva di Amici, eliminata nell'ultima puntata del Serale andata in onda, ha raccontato della sua avventura nella scuola del talent show e del suo ritorno a casa. "Sto bene, i miei genitori sono contenti. Nessuno di noi si aspettava tutto questo. Partivo da zero, per me era già assurdo entrare nella scuola, è stato un sogno", le parole.

Le confessioni sull'avventura ad Amici 22

"Io facevo la parrucchiera, Amici è stato un lancio dal grattacielo": per Federica Andreani l'ingresso nel talent show è stato un premio inaspettato, una sfida che non credeva di poter vicnere.

Io cantavo sempre in camera mia, poi inviai un video per i casting senza impegno. Loro mi chiamarono, feci diversi provini. Io ero incredula ma lo facevo per gioco, non avendoci investito niente, andavo lì spensierata. Mi sono dovuta abituare lì, quando non hai la percezione di quello che sei in grado di fare, dopo un po' capisci che ce la puoi fare, credi più in te stessa. Ho vissuto grandi emozioni.

Con i genitori ha uno splendido rapporto, "Mio padre mi allenava per pugilato, facevo le sfide. Lui è più chiuso, mia mamma è diversa, è la mia confidente". Nella scuola di Amici ha avuto dei momenti di down, "In alcuni momenti mi sentivo inferiore, pensavo di non farcela. Dopo mi sono rasserenata, ho capito che ognuno faceva il suo". Sul rapporto con Arisa ha poi confessato: "Lei è d'oro, ha creduto tantissimo in me. Veniva in sala con me a fare lezione, mi dava consigli, è stata una compagna d'oro, una coach d'oro". Federica ha stretto un rapporto speciale con Angelina Mango, a Silvia Toffanin ha raccontato: "Con lei una bellissima amicizia, è davvero speciale".

Le parole su Piccolo G

L'ex allieva di Amici nella scuola ha conosciuto Piccolo G al quale si è legata particolarmente. Tra loro è nato un amore che oggi aspetta di essere vissuto al di fuori della casetta del talent show. Le parole di Federica:

Non ci siamo ancora visti, non vedo l'ora di vederlo. Mi manca tanto, sono innamorata di lui. Lo penso costantemente, è speciale, colto, intelligente. Sa sempre cosa dire, cosa dirmi per tranquillizzarmi. Poi mi scriveva poesie, lettere bellissime: è romantico e passionale.

Prima di fidanzarsi, erano molto amici: "Io sentivo un'elettricità nell'aria, così gli chiesi se la sentiva anche lui. Dopo un periodo un po' ballerino, ci siamo chiariti. Ora non resta che incontrarci di nuovo".