Paola Caruso sui problemi di salute del figlio: “C’è una possibilità che torni a camminare” Paola Caruso a Verissimo ha raccontato delle condizioni di salute del figlio che, dopo l’iniezione di un farmaco tossico, ha perso l’uso della gamba: “Solo con un intervento potrebbe tornare a camminare, ma per vedere risultati ci vorrà tempo”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Paola Caruso a Verissimo ha aggiornato i telespettatori e i fan sulle condizioni di salute del figlio. L'ex bonas di Avanti un altro era già stata nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare il difficile periodo che stava attraversando con il figlio Michele. Il bambino a seguito di un'iniezione di un farmaco, poi rivelatosi tossico, aveva perso l'uso della gamba: "Ho deciso di farlo operare, altrimenti dovrà vivere tutta la vita con un tutore. Si è accesa una luce, vorrei che fosse un bambino come tutti gli altri".

Le parole di Paola Caruso

"Ancora non dormo la notte. Il nervo sciatico di mio figlio è di 5 ml, è stato preso in quei 5 ml. Ci vuole una sfiga, una sfortuna, che io penso "Perché a noi?". Paola Caruso è tornata a Verissimo per parlare delle condizioni di salute di suo figlio Michele. "Dalla risonanza fatta abbiamo la certezza di cosa è successo. Questo farmaco che gli è stato iniettato era tossico per i bambini, lui era anche allergico. Gli ha bruciato tutto". Michele ha reagito con durezza a quanto accaduto:

Lui oggi è duro, ti racconta cosa gli è successo con una freddezza che a me, mamma, mi fa paura. Un bambino della sua età dovrebbe correre, giocare, è una follia tutto questo.

Tra le lacrime, Paola Caruso ha spiegato che l'unica soluzione per potergli permettere di camminare è l'operazione: "Dopo tutti questi mesi, i dottori con cui ho parlato sono concordi nel fatto che il bambino si debba operare. Se lo lascio così, camminerà per sempre con un tutore. Ho una possibilità per permettergli di camminare, ho deciso di farlo operare". Nonostante si tratti di un intervento difficile, crede che questa sia la strada più giusta: "Ci vorrà del tempo, il risultato si vedrà dopo un anno".

"Ho vinto la causa per il riconoscimento di mio figlio"

"Dopo quattro anni di guerra per i diritti di mio figlio, finalmente ho avuto la sentenza della causa e mio figlio è stato riconosciuto. Ora ha tutti i suoi diritti": Paola Caruso ha dato una buona notizia a Silvia Toffanin e al pubblico di Verissimo svelando che il figlio è stato riconosciuto dal padre, Francesco Caserta. La storia con l'uomo terminò prima del parto: lui tornò in Svizzera prima che nascesse il figlio.