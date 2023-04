Milena Miconi dopo il GF si racconta a Verissimo: “Diventai mamma e persi il lavoro, soffrii tanto” Milena Miconi dopo l’avventura al GF VIP si è raccontata a Verissimo: “Tornare a casa dalla mia famiglia è stato bellissimo”. Sul periodo difficile vissuto: “Quando nacque Agnese cambiò tutto, non lavorai più. Mi sentivo in colpa, questa cosa l’ho sofferta tanto”.

A cura di Gaia Martino

Milena Miconi, reduce dall'avventura al GF VIP 7, è tornata in tv con un'intervista esclusiva a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin l'ex Vippona ha parlato del suo passato e dell'amore che prova per la sua famiglia oggi. "Tornare a casa dopo il GF è stato bellissimo, rientrare a casa dalla mia famiglia è stato meraviglioso. Avevo voglia di farmi conoscere, volevo provare un'esperienza nuova".

Le parole di Milena Miconi

L'attrice ed ex concorrente del GF VIP Milena Miconi ha raccontato a Verissimo del suo passato: "Ho lasciato casa a 21 anni e mi sono sposata. Conobbi quest'uomo, ci innamorammo e mi sentivo Cenerentola. Il matrimonio finì perché eravamo giovani, crescevamo in maniera diversa. Mi sentii sola, ero giovane e avevo bisogno di una persona che mi stesse accanto, che vivesse con me le emozioni dei 20 anni". Quando lasciò casa, si crearono incomprensioni con il fratello Marco: "Lo lasciai con mamma e papà, non credevo che per lui fosse importante la mia presenza. Lui non mi cercava, ci siamo allontanati". Dopo aver visto un video messaggio registrato dal fratello, è scoppiata in lacrime: "Mi ha fatto piacere". Nel maggio 2019 Milena Miconi ha sposato Mauro Graiani, suo compagno da 22 anni. Dalla loro unione sono nate due figlie, Agnese e Sofia: "Rimasi subito incinta. Quando lo scoprì, rimasi scioccata. Lo chiamai e mi disse "Se vuoi, io ci sono". E sta ancora lì".

Il racconto di quando perse il lavoro: "Ho sofferto tanto"

L'ex Vippona a Verissimo ha poi parlato del periodo difficile vissuto nel quale non aveva più lavoro: "Avevamo fatto degli investimenti. Con la nascita di Agnese cambiò tutto, improvvisamente scelsero un'altra attrice per una serie nella quale dovevo recitare. Capitò anche con altri lavori, non ho mai capito il perché. Mi sentivo in colpa, è stato difficile per me. Sono una che si è sempre impegnata, questa cosa l'ho sofferta tanto". In quel periodo furono costretti a cambiare casa, poi quando la chiamarono per un ruolo a teatro ritrovò la forza per ricominciare: "Dovevo far vedere che io c'ero, che volevo lavorare. Così ripresi e da anni vado in giro per l'Italia con tante commedie".